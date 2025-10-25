Путин несется в пропасть 2 Игаль Левин

25.10.2025, 20:28

Историки, конечно, еще будут разбирать этот кейс.

В течение более полугода США с беспрецедентным предложением давали России возможность выйти из разрушительной ловушки, в которую русские сами себя загнали.

Причем выйти не просто, а на почетных условиях — с красными дорожками, снятием санкций, предложениями совместных проектов и утешительными призами.

В целом, в войнах такого масштаба такое просто не случается — уникальный случай, и от предложений такого уровня просто не отказываются.

Отсюда у многих была уверенность, что Путин согласится, потому что от добра добра не ищут, и это буквально максимально удачное окошко, в которое можно успеть проскочить, пока двери ловушки не захлопнулись окончательно.

Но Путин не просто оттолкнул руку Трампа, а сделал это в максимально извращенной форме — глумясь над ним и выставляя шутом перед всем миром.

Любопытно, что зетники и, вероятно, просто безразличные граждане РФ (безразличие = пассивное обслуживание курса Кремля) действительно надеялись на некую заморозку — это сквозило между строк: от внутренних бесед до разговоров, что называется, на кухне.

И вот мне интересно — понимают ли они, насколько их лидер оплошал, на фоне того, что США полностью разблокировали продажу оружия Украине за европейские деньги (где только один пакет от одной страны может стоить полмиллиарда евро) и теперь еще ввели и новые санкции.

Такое ощущение, что Путин словно играет в «хойку» — можно перепробовать кучу сценариев и глянуть: «а интересно, как оно будет, если так?» — при этом будто не понимая, что даже в режиме «айронмена» у тебя нет права на ошибку.

Что уж говорить о реальной жизни.

Возможно, Путин все понимает, но банально не знает, что делать со своей военной экономикой и армией — буквально чернью и отребьем, которое держится в дисциплине только пока есть активный фронт и драконовские методы.

Это не регулярные ВДВ-контракты, которых можно просто вернуть домой на ППД, и не мальчики-призывники — тут буквально неясно, что делать с этой оравой, как и что делать с военной экономикой и накопившимися противоречиями внутри самой РФ.

И если в этом причина — тогда все становится на свои места.

История знает немало примеров, когда военные машины не могли остановиться, действуя буквально по инерции и следуя военной логике, даже когда было уже очевидно, что они несутся в пропасть.

Игаль Левин, «Фейсбук»

