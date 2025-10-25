закрыть
25 октября 2025, суббота, 20:55
С российской артиллерией на фронте происходит нечто странное

  • 25.10.2025, 20:42
Cитуация зеркально изменилась.

За время полномасштабной войны характер потерь российской артиллерии существенно изменился, что, вероятно, косвенно отражает исчерпание запасов современных артсистем. Об этом в соцсети Х пишет аналитик открытых данных (OSINT) Ричард Верекер, заметил unian.net.

Он отметил, что в начале войны большую часть российских потерь в артиллерии составляли самоходные артиллерийские установки. Однако в 2025 году ситуация зеркально изменилась, и теперь примерно 2/3 российских потерь в артиллерии приходится на буксируемые орудия.

Еще одна трансформация связана с калибром этих орудий. В начале войны около 2/3 потерь приходилось на основной артиллерийский калибр российской армии — 152 мм. Однако теперь на него приходится лишь 11% от общего количества потерянных орудий, тогда как остальные составляют в основном артиллерийские установки калибра 122 мм.

Верекер отмечает, что визуально подтвержденные потери не обязательно точно отражают то, в каких пропорциях россияне используют различные типы орудий. Однако, при отсутствии других верифицированных данных, это пока является лучшим доступным показателем того, чем воюют россияне сегодня.

