Гренландий «плывет» 25.10.2025, 20:48

Остров дрейфует на северо-запад.

Гренландия стремительно меняется под влиянием глобального потепления. Таяние ледников не только вызывает повышение уровня моря, но и меняет саму структуру острова, пишет New Voice.

По данным исследования DTU Space Гренландия дрейфует на северо-запад со скоростью около двух сантиметров в год. Это открытие удивило ученых, ведь ранее такие точные измерения движения суши не проводились.

Исследование, которое возглавил Даньял Лонгфор Берг, базируется на данных с 58 GNSS-станций, расположенных по всей территории Гренландии. Они позволили зафиксировать как вертикальное поднятие земной коры, так и ее горизонтальное смещение. Поднятие происходит из-за постепенного уменьшения давления льда, который тысячелетиями сжимал земную поверхность. В то же время некоторые участки острова расширяются, а другие — сжимаются, что приводит к сложной картине изменений: в целом территория Гренландии немного уменьшается, хотя в отдельных местах она наоборот увеличивается.

Эти процессы связаны не только с современным таянием ледников, но и с последствиями последнего ледникового периода, который завершился около 20 тысяч лет назад. Земная кора до сих пор реагирует на потерю древнего льда, и эта реакция накладывается на современные изменения, вызванные потеплением. В результате Гренландия не просто поднимается — она движется, меняет форму и размеры.

Понимание этих изменений имеет большое значение для точности геодезических измерений, картографии и прогнозирования уровня моря. Даже фиксированные точки, используемые для научных расчетов, постепенно смещаются, что может повлиять на точность глобальных моделей. Если не учитывать движение острова, это может привести к ошибкам в прогнозах, особенно для прибрежных регионов, которые больше всего страдают от повышения уровня океана.

Изменения в Гренландии — это не временное явление. Поскольку температура продолжает расти, таяние ледников будет только ускоряться, а вместе с ним — и геологические процессы. Остров постоянно реагирует на силы, действующие как изнутри, так и извне, и его форма не является постоянной. Гренландия — активный участник климатических изменений, и ее движение — еще одно доказательство того, насколько глубоко эти процессы влияют на нашу планету.

