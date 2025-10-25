закрыть
25 октября 2025, суббота, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Foreign Affairs: Закат аятолл

  • 25.10.2025, 20:57
  • 1,662
Foreign Affairs: Закат аятолл

Находиться ли Иран на пороге смены политического режима?

Иран впервые за почти четыре десятилетия стоит на пороге смены руководства, а возможно, и политического режима. С приближением конца правления верховного лидера аятоллы Али Хаменеи страна сталкивается с растущей нестабильностью, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Недавний 12-дневный конфликт с Израилем продемонстрировал ограниченность возможностей режима. Израильские удары по городам и военным объектам, а также авиаудары США по ядерным объектам ослабили военную и политическую мощь Тегерана.

Экономика страны находится в кризисе. Девальвация валюты, санкции, дефицит воды и электроэнергии, загрязненный воздух и интернет-цензура делают жизнь населения крайне тяжелой. При этом лозунги режима — «Смерть Америке» и «Смерть Израилю» — подчеркивают ориентацию на конфронтацию, а не на развитие. Социальные изменения тоже налицо: обязательное ношение хиджаба теряет силу, женщины все чаще открыто игнорируют правила.

После ухода Хаменеи возможны несколько сценариев. Режим может сохранить идеологическую догму и рухнуть под давлением внутренних и внешних факторов, повторив судьбу позднего СССР. Либо власть перейдет к Корпусу стражей исламской революции (IRGC), как в Пакистане, где военные станут доминирующей силой, или попытается повторить «китайскую модель», смягчив идеологию ради экономического роста и международной интеграции. Возможен и путь «северокорейского» изоляционизма или даже появление популистского лидера, как в Турции.

История Ирана показывает, что перемены редко следуют предсказуемому сценарию. Независимо от внешнего давления, будущее страны будет определять внутренний баланс между духовенством, военными и гражданским обществом. Для большинства иранцев главной целью остается «нормальная жизнь» — стабильное, управляемое государство, способное обеспечить экономическое достоинство и свободу, которых лишил их режим.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина