Китай получил доступ к промышленным секретам Германии 1 25.10.2025, 21:12

Через экспорт редкоземельных металлов.

В Германии разгорается новый кризис — из-за усиления китайского контроля над экспортом редкоземельных элементов, без которых невозможны производство электроники, автомобилей, вооружений и других технологий.

Теперь, чтобы получить лицензию на ввоз этих материалов, немецкие компании обязаны предоставлять Китаю детальную и конфиденциальную информацию: схемы производства, фото продукции, списки клиентов, а также данные о годовых объёмах выпуска. Об этом пишет Bloomberg.

Проблема в том, что Германия полностью зависит от Китая — около 95% редкоземельных элементов она получает именно оттуда. Поэтому фирмы вынуждены подчиняться новым требованиям, фактически раскрывая Пекину свои коммерческие секреты.

Эти сведения дают Китаю возможность понять, какие отрасли и предприятия в Германии наиболее уязвимы, где есть “узкие места” в цепочках поставок, и в случае необходимости оказать экономическое давление или даже парализовать производство.

Правительство Германии признаёт угрозу, но не имеет реальных инструментов влияния, отмечает Bloomberg. Компании тоже понимают, что зависимость от Китая опасна, но если они начнут искать других поставщиков редкоземельных элементов, это обойдётся им дорого — потребуется перестраивать цепочки поставок, логистику, контракты, возможно менять технологии. Поэтому бизнес говорит: мы готовы диверсифицировать поставки, но только если государство компенсирует нам эти расходы. Власти, в свою очередь, говорят, что это ответственность самих компаний.

«Зависимость делает нас уязвимыми для шантажа. Мы должны диверсифицировать торговые и сырьевые цепочки», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Тем временем малые и средние предприятия уже сталкиваются с остановкой производств из-за задержек с китайскими лицензиями. Крупные концерны пока получают разрешения вовремя, но отказались от создания запасов, опасаясь обвинений Китая в контрабанде — Пекин подозрительно относится к тем, кто заказывает слишком много сырья, китайские власти могут решить, что компания закупает лишнее, чтобы передать эти материалы американцам или использовать в военных целях, и тогда отказать в лицензии или начать проверку.

Пекин утверждает, что новые правила нужны для «защиты мира», поскольку эти материалы могут использоваться в военной сфере. Однако на практике это часть экономического давления на Запад, аналог торговых санкций, которые США раньше применяли против Китая, отмечает Bloomberg. По данным аналитиков, Китай уже собирает информацию, позволяющую ему оценить уязвимости оборонной промышленности стран НАТО.

