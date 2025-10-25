закрыть
Россия может потерять половину своих нефтяных доходов

  • 25.10.2025, 21:30
Россия может потерять половину своих нефтяных доходов

В Украине прокомментировали санкции США.

Россия в результате санкций против «Роснефти» и «Лукойла» может потерять более половины экспорта нефти в Индию и Китай. В деньгах это половина нефтедолларовых доходов.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на эфир «Мы-Украина».

Он отметил, что санкции против «Роснефти» и «Лукойла» были приняты как Соединенными Штатами, так и Великобританией. В то же время Евросоюз имеет санкции только против «Роснефти», поскольку часть ЕС до сих пор зависима от «Лукойла».

«Это потенциально означает в районе 100 млрд (долларов. — Ред.) в год неполучение доходов. Мы ожидаем, что при условии надлежащего соблюдения соответствующих санкционных ограничений, Россия потеряет не менее 60–70% своего экспорта нефти и в Индию, и в Китай», — сказал Власюк.

Он сообщил, что в таком случае это будет означать потери дохода не менее 5 млрд долларов в месяц.

«Это болезненно, это много. Для сравнения, сейчас Россия в месяц зарабатывает в районе 10 млрд долларов. То есть это минус половина нефтедолларовых доходов одним только санкционным решением в отношении двух нефтяных компаний», — резюмировал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

