«Митинг во Владивостоке — лишь видимая часть айсберга» 1 25.10.2025, 21:50

1,304

Россияне встречают повышение утильсбора на автомобили массовыми протестами.

В ожидании повышения утильсбора в сентябре в Россию ввезли 48,4 тыс. подержанных иномарок, подсчитали в «Автостате», сообщает «Настоящее время». По объему месячного импорта — это рекорд за два года. Почти все машины ввозили физлица. Утильсбор с 1 декабря может кратно вырасти для машин мощностью более 160 л.с.

Больше всего подержанных машин ввезено из Японии, самыми популярными марками в структуре ввоза б/у автомобилей стали Toyota, Honda, BMW, Kia и Volkswagen, пишут «Сибирь.Реалии».

Во Владивостоке 11 октября прошел митинг против повышения утилизационного сбора. Протестная акция в городе стала самой массовой после митингов в поддержку Алексея Навального в 2021 году и одной из крупнейших в России в этом году.

«Грабеж. Тащат “Автоваз”, как могут»

Во Владивостоке 11 октября прошел согласованный митинг против повышения утилизационного сбора. Люди стояли с плакатами: «Правительство, думай о людях, а не о сборах», «Повышение утильсбора — удар по карману каждого». Участники собрали около 700 подписей (их сбор продолжится онлайн), но всего, по данным СМИ, на акции присутствовали до 1,5 тыс. человек. Через два дня глава Минпромторга Денис Мантуров допустил, что повышение могут отложить на месяц — до 1 декабря 2025 года. Эксперты говорят, что отсрочка, скорее всего, является формальной и не спасет рынок от очередного повышения цен.

Основатель компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов сообщил РБК, что для ряда популярных моделей новые ставки утильсбора приведут к кратно возросшим платежам. Утильсбор для Kia Sorento (194 л.с.) может составить около 1,9 млн руб., для Hyundai Palisade — 2–2,2 млн руб., для BMW X5 — 2,7 млн руб., а для Cadillac Escalade — почти 2,9 млн руб.

«У меня минивэн, 2010 года выпуска, 400 тысяч пробега, — рассказывает житель Владивостока Алексей. — Хотел взять получше, например Toyota Alphard — двигатель 3,5 литра. Мечта у меня такая была, но сейчас о ней придется забыть. Поскольку машина довольно мощная, я даже боюсь представить, сколько она сейчас будет стоить после поднятия утильсбора. Грабеж, одним словом. Тащат этот “Автоваз”, как могут».

План правительства предполагает поэтапное повышение утилизационного сбора до 2030 года. Стоимость автомобиля будет расти в зависимости от возраста транспортного средства, типа двигателя, его объема и мощности — количества лошадиных сил. Например, утилизационный сбор для автомобиля старше трех лет с мощностью от 160 до 190 л.с. и объемом двигателя от 1 до 2 литров в 2025 году составит около 1,2 млн рублей, а к 2030 году вырастет до примерно 2,2 млн рублей. Утильсбор для автомобилей с объемом двигателя свыше 3 литров должен составить 2–4 млн в 2025 году и до 8 млн — к 2030 году. Для некоторых категорий авто сумма утилизационного сбора вырастет в 200–300 раз.

Народные «японцы» прибавят в цене до одного миллиона рублей

«Во Владивосток ежемесячно привозят около 30 тысяч машин из Японии, — рассказывает предприниматель Георгий. — И повышения очень существенные, причем не только для мощных элитных авто. По сути, все более-менее народные “японцы” прибавят в цене до одного миллиона рублей. У нас уже автомобили становятся все менее доступными, поскольку цены постоянно растут в последние годы. Но сейчас ситуация, на мой взгляд, уже подошла к краю. Причем она плохая именно для рядовых автолюбителей, потому что те, у кого деньги есть, смогут 2–5 млн доплатить. А простые люди — вряд ли».

«Все знают, что в бюджете дыра»

В сентябре 2025 года Минпромторг России опубликовал для общественной экспертизы проект постановления правительства об изменениях в правилах утилизационного сбора с новыми ставками. На сегодняшний день документ собрал более 130 тысяч дизлайков, пишет тг-канал Faridaily.

Поводом для повышения утильсбора послужило письмо от «Объединения автопроизводителей России», под которым подписались главы «Камаза», «Газа» и «Соллерса». Авторы письма предложили начислять утильсбор для физических лиц исходя из мощности двигателя, а не только из объема. Причина, как сказано в обращении, — в распространении китайских авто с турбодвигателями и гибридных машин, которые при малом объеме двигателя могут развивать солидную мощность.

Еще один смысл изменений в том, чтобы заставить физических лиц платить утилизационный сбор наравне с компаниями-импортерами. По мнению властей, это поможет бороться с так называемыми «перекупами» — дельцами, которые ввозят авто якобы для себя, но затем перепродают «всерую».

Борются с «серым» бизнесом, но почему-то за счет населения

«Они, как всегда, борются с “серым” бизнесом, но почему-то за счет населения. Сейчас цена (а ее повышение уже началось) ляжет на плечи обычных физиков», — говорит Георгий из Владивостока.

Повышение утилизационного сбора не коснется автомобилей с мощностью двигателя менее 160 л.с. Автовладельцы полагают, что в первую очередь от повышения выиграет «Автоваз». Однако есть и другие выгодополучатели: например, АО «Кама», которое планирует выпуск электромобиля Atom, а также «Моторинвест», выпускающий машины марок Evolute и Voyah под Липецком. От повышения может выиграть и китайский концерн Chery, который часть автомобилей собирает в России, а потому экономит на утилизационном сборе.

Эксперты сообщества «Дром.ру» отмечают, что повышение утилизационного сбора утверждали в сентябре 2024 года в расчете на семь лет. Однако в 2025 году потребовалось еще одно — внеплановое. Вероятно, причина в том, что после ужесточения правил в 2024 году объем утильсбора, поступающий в бюджет, упал почти в полтора раза: власти признали, что ожидаемые по итогам 2025 года поступления снизились на 440 млрд рублей и составят 1,1 трлн рублей. Снижение связано, в первую очередь, с падением импорта новых автомобилей и этого сегмента рынка в целом: с января по сентябрь 2025 года продажи новых авто в России сократились на 22%.

«На каждое подобное выкручивание рук рынок реагирует падением»

«Все знают, что в бюджете дыра, — говорит автомобильный эксперт Алексей Мочалов. — Нужно как-то наполнять его деньгами, и нет другого прекрасного способа, кроме как забрать деньги у населения. Все равно какой-то “подкожный жир” у россиян есть. Причем такая схема довольно выгодна, потому что такие деньги не надо возвращать. Но при этом есть экономическая логика, а есть логика, скажем так, законотворцев. Они думают, что поднимут сбор, зажмут людей в угол, после чего те будут вынуждены купить. Но люди с этим не согласны, потому что таких излишков денег, каких хотелось бы видеть государству, у них нет.

На каждое подобное выкручивание рук рынок реагирует падением. Еще три-четыре года назад можно было купить за полтора-два миллиона свежий кроссовер. Сейчас его цена выросла в три раза. Даже если ты идешь воевать, таких доходов у тебя не будет. До нынешнего повышения сбора работал канал поставок машин из Южной Кореи, где можно было взять авто за разумные деньги. Многие мои знакомые, у кого были деньги, привезли авто, но сейчас в течение лет десяти они уже ничего не купят».

После повышения утилизационного сбора популярный китайский кроссовер Geely Monjaro сразу может подорожать на 840 тыс. руб., Toyota RAV4 с двигателем 2,5 литра — на 2 млн руб., Mercedes с трехлитровым двигателем — примерно на 2 млн руб.

«Россияне будут донашивать старые тапки»

Так называемый утилизационный сбор на ввоз авто появился в России в 2012 году как одно из требований ВТО. Формально он существует для того, чтобы государство в дальнейшем имело средства на утилизацию иностранных автомобилей, однако фактически это заградительная пошлина для импортеров, считают эксперты.

Более того, повышение утилизационного сбора приведет к обратному эффекту в сфере экологии: в несколько раз повысится пошлина на ввоз автомобилей-гибридов и электрокаров. По оценке экспертов, автомобили этой категории могут стать дороже на 1,5–3 млн рублей в зависимости от модели.

«Об экологичности мы говорим уже в прошедшем времени»

«Ничего общего с экологией утильсбор не имеет, — говорит Алексей Мочалов. — Более того, этот сбор напрочь выкосил гибриды и электромобили. То есть, по сути, то, к чему стремится весь цивилизованный мир, в России просто убили. До повышения утилизационного сбора было выгодно привозить гибриды, а сейчас это так же невыгодно, как и авто с двигателями внутреннего сгорания. Конечно, повышение утилизационного сбора будет повышать средний возраст авто в России, поэтому об экологичности мы говорим уже в прошедшем времени».

После митинга во Владивостоке вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть возможность отсрочки повышения утильсбора. Формально власти решили дать время покупателям автомобилей, которые заказали иномарки осенью и еще могут успеть привезти их по прежним расценкам.

При этом повышение пошлин может вызвать «социальную напряженность» в регионах Дальнего Востока и Сибири, где распространены автомобили из Японии. Поэтому власти могут смягчить условия утильсбора, полагает политолог Илья Гращенков.

«Митинг во Владивостоке — лишь видимая часть айсберга»

«Возможно, именно на Дальнем Востоке митинг позволит, если не отменить, то скорректировать или отодвинуть во времени новые правила. Потому что митинг во Владивостоке — лишь видимая часть айсберга, а за ним стоят в реальности сотни тысяч автомобилистов по всему ДФО, для которых подержанные японские иномарки — это не роскошь, а единственное средство передвижения. И власти просто не могут игнорировать мощный социальный протест, потому что без него люди просто окажутся отрезанными от цивилизации, особенно в небольших населенных пунктах. Полная отмена повышения утильсбора маловероятна, но корректировка возможна. Власти могут отодвинуть сроки с 1 ноября, например, на полгода или на год. Или повышать ставку постепенно», — написал Гращенков.

По мнению Алексея Мочалова, власти не откажутся от повышения утильсбора, а отсрочка поможет им настроить работу таможенных служб под новые условия: на границах уже образовались очереди из автовозов, поскольку россияне пытаются ввезти машины по старым ставкам. В целом, по мнению эксперта, повышение сбора приведет к росту вторичного рынка автомобилей, а значит — к повышению их среднего возраста и снижению качества. Точечные повышения цен на популярные модели уже происходят.

«Все уже переписали ценники на популярные модели. Тот же BMW X3, который можно было купить за 5–5,5 млн рублей, уже стоит 6 млн рублей, — рассказал основатель компании “РоговМобиль” Дмитрий Рогов. — Изменения совершенно кардинальные. Примерно на 70% в среднем должен увеличиться сбор с одного проданного автомобиля. Повышения коснутся всех сегментов, если мы говорим о новых авто. Я не верю в то, что, например, китайские производители начнут переносить производство в Россию. Потому что для открытия автозавода нужен хотя бы год, а что будет в России через год — ни один экономист не скажет.

В целом будет расти вторичный рынок, который одно время буквально лежал. Если вся эта ситуация затянется на десятилетие, то россияне будут вынуждены пересаживаться на авто, собранные в РФ. Но даже производители внутри России начнут поднимать цены — это неизбежно. Поэтапно — на 3–5%, но повышение обязательно будет. Поэтому в целом народ, как говорится, донашивает старые тапки. Еще недавно, мы помним, у продвинутых горожан была мода менять машину каждые три года: срок гарантии истек — поменял. Теперь эта проевропейская картина мира закончилась».

Меж тем, по мнению экспертов, повышение ставок утильсбора преследует, в том числе, и цель помочь «Автовазу», который переживает настоящий кризис. До конца 2025 года предприятие планирует работать в четырехдневном графике. Сотрудники массово увольняются из-за уменьшения зарплат. Летом рабочих обязали подписать допсоглашения о сокращенной неделе — премии и сверхурочные исчезли. Только за полгода завод подал более 50 исков к бывшим сотрудникам с требованием вернуть подъемные и компенсации за обучение.

«Кто увольнялся раньше (отработав меньше года), теперь возвращает все до копейки. Уже удовлетворено 19 исков на общую сумму почти в 300 тыс. рублей. Некоторые и вовсе не увольнялись, а в прямом смысле — просто сбегали», — пишет Mash, ссылаясь на одного из сотрудников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com