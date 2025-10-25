Трамп: Не собираюсь тратить свое время на Путина
- 25.10.2025, 22:25
Президент США назвал условие встречи с российским диктатором.
Президент США Дональд Трамп обозначил свою позицию относительно возможных переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, любая встреча между лидерами должна состояться только при конкретном условии.
Речь идет о готовности сторон говорить о мире в Украине. Об этом Трамп заявил в субботу, 25 октября.
«Я встречусь с Путиным только при условии, что будет полное понимание о заключении соглашения о мире в Украине», — сказал он.
Американский лидер подчеркнул, что не видит смысла в дипломатических контактах без реальных предпосылок для достижения договоренностей.
«Нам надо знать, что мы собираемся заключить соглашение (по завершению войны в Украине. — Ред.). Я не собираюсь тратить свое время», — ответил президент США на вопрос, что должна сделать Москва для встречи с ним.
Напомним, еще недавно Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться в Будапеште. Однако затем президент США отменил переговоры. А следом ввел санкции против топливного сектора РФ.