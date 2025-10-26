закрыть
Трамп выдвинул Путину новый ультиматум

7
  • 26.10.2025, 10:34
  • 26,918
Трамп выдвинул Путину новый ультиматум

Президент США не собирается тратить свое время.

Президент США Дональд Трамп обозначил свою позицию относительно возможных переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, любая встреча между лидерами должна состояться только при конкретном условии.

Речь идет о готовности сторон говорить о мире в Украине. Об этом Трамп заявил в субботу, 25 октября.

«Я встречусь с Путиным только при условии, что будет полное понимание о заключении соглашения о мире в Украине», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что не видит смысла в дипломатических контактах без реальных предпосылок для достижения договоренностей.

«Нам надо знать, что мы собираемся заключить соглашение (по завершению войны в Украине. — Ред.). Я не собираюсь тратить свое время», — ответил президент США на вопрос, что должна сделать Москва для встречи с ним.

Напомним, еще недавно Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться в Будапеште. Однако затем президент США отменил переговоры. А следом ввел санкции против топливного сектора РФ.

