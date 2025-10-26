Власти Архангельской области РФ отключили интернет 26.10.2025, 3:22

Сбои начались в субботу утром.

25 октября власти Архангельской области России отключили мобильный интернет, сообщает местное издание 29.ru. Сбои начались в субботу утром. Местные жители в соцсетях жалуются, что недоступными оказались многие сервисы. Речь идет о банковских приложениях, ресурсах Google; также в городе перестали работать терминалы для оплаты покупок картой. Согласно комментариям жителей региона на мониторинговом сайте Downdetector, перебои также коснулись игровых серверов и мессенджеров, а вот такие сервисы, как «Яндекс» и Ozon, у части пользователей открывались, пишет The Moscow Times.

В правительстве Архангельской области сообщили, что отключения мобильного интернета связаны с «обеспечением безопасности». Сроки восстановления доступа к сети там называть отказались. В региональном Минсвязи гражданам посоветовали пользоваться бесплатным Wi-Fi в отделениях МФЦ (в рабочее время). Также проблемы с интернетом в субботу фиксируются в городе Салехард (ЯНАО). В департаменте информационных технологий и систем региона сообщили, что на территории города «возможны временные ограничения в работе мобильного Интернета по причинам, не зависящим от оператора связи».

Накануне, 24 октября, проблемы с доступом в интернет имели место в 57 регионах России, сообщил проект «На связи». По данным аналитиков, в 39 субъектах вместе с отключениями мобильного интернета применяются так называемые «белые списки» (разрешенные властями сервисы, доступ к которым не блокируется).

