26 октября 2025, воскресенье, 4:21
Немецкая компания сделала рекламу после использования ее подъемника в ограблении Лувра

  • 26.10.2025, 4:00
Фотофакт.

Немецкая компания Böcker превратила участие своего мебельного лифта в ограблении Лувра в Париже в успешную рекламную кампанию, привлекая миллионы пользователей в соцсетях и получив новые заказы на продукт.

Об этом пишет «Европейская правда».

Немецкая семейная компания Böcker оказалась в центре международного внимания после того, как воры использовали один из ее мебельных лифтов во время дерзкого ограбления Лувра в Париже.

Подъемник Agilo, который помог ворам проникнуть в музей и похитить драгоценности Наполеона на сумму около 88 млн евро, стал основой новой рекламной кампании компании.

В соцсетях Böcker запустила кампанию со слоганом «Когда нужно действовать быстро», демонстрируя фотографии подъемника и подчеркивая его возможности: он может перевозить до 400 кг «тихо, как шепот».

