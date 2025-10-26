Немецкая компания сделала рекламу после использования ее подъемника в ограблении Лувра 26.10.2025, 4:00

Фотофакт.

Немецкая компания Böcker превратила участие своего мебельного лифта в ограблении Лувра в Париже в успешную рекламную кампанию, привлекая миллионы пользователей в соцсетях и получив новые заказы на продукт.

Об этом пишет «Европейская правда».

Немецкая семейная компания Böcker оказалась в центре международного внимания после того, как воры использовали один из ее мебельных лифтов во время дерзкого ограбления Лувра в Париже.

Подъемник Agilo, который помог ворам проникнуть в музей и похитить драгоценности Наполеона на сумму около 88 млн евро, стал основой новой рекламной кампании компании.

В соцсетях Böcker запустила кампанию со слоганом «Когда нужно действовать быстро», демонстрируя фотографии подъемника и подчеркивая его возможности: он может перевозить до 400 кг «тихо, как шепот».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com