РФ и Азербайджан синхронно освободили двух арестованных
- 26.10.2025, 4:44
Российских пропагандистов «обменяли» на представителей диаспоры.
Россия и Азербайджан вскоре после очередного телефонного разговора между президентами двух стран освободили арестованных ранее лиц, задержание которых несколько месяцев назад вызвало большой резонанс, сообщает «Радио Свобода».
В Азербайджане в пятницу суд Хатаинского района Баку отпустил из-под стражи под домашний арест шеф-редактора российского государственного агентства «Sputnik Азербайджан» Евгения Белоусова. 25 октября он улетел из Баку в Россию, сообщила РИА «Новости» представитель российского МИД Мария Захарова.
Азербайджанское издание Minval, в свою очередь, сообщает о том, что в России из-под стражи был освобожден Юсиф Халилов. Издание называет его лидером азербайджанской диаспоры в Воронеже и владельцем крупнейшего городского рынка.
19 октября из Азербайджана уже улетел исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, которого перед этим также перевели под домашний арест, отмечает «Медиазона». В России тогда же был освобожден из-под стражи бывший директор московского Театра сатиры Мамедали Агаев.