Гигантский самолет эмира Катара поднял переполох на Майорке
- 26.10.2025, 6:00
Что произошло.
Приземление роскошного Boeing 747-8 BBJ эмира Катара стоимостью 360 миллионов долларов на испанском острове Майорка вызвало настоящий переполох в аэропорту Пальмы, пишет Supercar Blondie.
Из-за гигантских размеров самолета администрации пришлось проверять взлетно-посадочную полосу на наличие повреждений, чтобы удостовериться, что асфальт выдержал вес джамбо-джета.
@aviation_group_europe @Qatar Airways 747-8 at Palma De Mallorca @Enjoy Aena #QatarAmiriFlight #Boeing747 #Palma #Mallorca ♬ original sound - Tyger🦅 - Tyger 🐆
Этот Boeing 747 — второй по величине авиалайнер в мире после Airbus A380. Он может приземляться только на самой длинной полосе аэропорта Пальмы — 06L/24R длиной 3270 метров. После приземления самолета работу полосы временно приостановили для технической проверки, что привело к незначительным задержкам рейсов.