26 октября 2025, воскресенье, 4:34
Гигантский самолет эмира Катара поднял переполох на Майорке

  • 26.10.2025, 6:00
Гигантский самолет эмира Катара поднял переполох на Майорке

Что произошло.

Приземление роскошного Boeing 747-8 BBJ эмира Катара стоимостью 360 миллионов долларов на испанском острове Майорка вызвало настоящий переполох в аэропорту Пальмы, пишет Supercar Blondie.

Из-за гигантских размеров самолета администрации пришлось проверять взлетно-посадочную полосу на наличие повреждений, чтобы удостовериться, что асфальт выдержал вес джамбо-джета.

@aviation_group_europe @Qatar Airways 747-8 at Palma De Mallorca @Enjoy Aena #QatarAmiriFlight #Boeing747 #Palma #Mallorca ♬ original sound - Tyger🦅 - Tyger 🐆

Этот Boeing 747 — второй по величине авиалайнер в мире после Airbus A380. Он может приземляться только на самой длинной полосе аэропорта Пальмы — 06L/24R длиной 3270 метров. После приземления самолета работу полосы временно приостановили для технической проверки, что привело к незначительным задержкам рейсов.

