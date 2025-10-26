закрыть
Трамп намерен создать «золотой флот» для противостоянию Китаю

  • 26.10.2025, 8:37
  • 1,068
Трамп намерен создать «золотой флот» для противостоянию Китаю
Дональд Трамп

Речь идет о новом поколении военных кораблей.

Американский лидер Дональд Трамп инициировал создание нового поколения военных кораблей, которые в ВМС уже называют «золотым флотом».

Об этом сообщает WSJ.

По данным издания, план Трампа предусматривает строительство крупных боевых кораблей с гиперзвуковыми ракетами и корветами нового типа для противодействия Китаю.

В разработке проекта принимает участие сам американский лидер, который, по словам чиновников, неоднократно выражал недовольство внешним видом современных эсминцев.

Белый дом заявил, что новая инициатива станет частью усилий президента по «укреплению морского владычества Америки».

«Золотой флот» может включать тяжелобронированные корабли водоизмещением до 20 тысяч тонн, способные нести гиперзвуковую оружие, а также десятки беспилотных судов.

Военно-морские силы США рассматривают этот флот в качестве основы стратегии для будущих операций на Тихом океане.

Однако эксперты предупреждают, что проект может затянуться на годы - строительство первого корабля может завершиться уже после завершения президентского срока Трампа.

ВМС США

Во флоте США сейчас насчитывается более 290 боевых кораблей, включая 11 авианосцев, подводные лодки с ядерным вооружением, эсминцы, крейсеры и десантные корабли.

Американский флот является ключевым элементом глобального военного присутствия США и основой их ядерного сдерживания.

