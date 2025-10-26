Российская бронетехника увязла в болоте и стала приманкой для HIMARS 26.10.2025, 8:42

Россияне шли на штурм Владимировки.

Россияне на фронте совершили неудачную попытку штурма Сил обороны Украины Владимировки во время которой потеряли технику и живую силу. Ликвидировать оккупантов помог ракетный комплекс HIMARS.

Об этом сообщает 33 ОМБР в Facebook.

В бригаде рассказали, что пять бронированных машин врага выкатились со стороны Новоторецка и попытались осуществить прорыв обороны Владимировки.

«Хотя на этот раз погодные условия, на которые, очевидно, так полагались оккупанты, не сыграли им на пользу. Аж 3 машины засели в болоте так, что десант вылезал прямо в воду», - говорится в пресс-службе 33 ОМБР.

Пока это происходило, артиллерия накрыла скопления живой силы врага, в том числе с помощью HIMARS.

«Брошенную технику добили расчеты FPV и тяжелых бомберов - остальные единицы переняли на себя смежные подразделения», - добавили защитники.

В результате неудачной попытки прорвать оборону Владимировки россияне потеряли один бронетранспортер, мотоцикл и четверо солдат. Еще трое оккупантов были ранены.

