С российской артиллерией на фронте происходит нечто нехорошее
- 26.10.2025, 8:50
Аналитик раскрыл подробности.
За время полномасштабной войны характер потерь российской артиллерии существенно изменился, что, вероятно, косвенно отражает исчерпание запасов современных артсистем. Об этом в соцсети Х пишет аналитик открытых данных (OSINT) Ричард Верекер.
Он отметил, что в начале войны большую часть российских потерь в артиллерии составляли самоходные артиллерийскую установки. Однако в 2025 году ситуация зеркально изменилась, и теперь примерно 2/3 российских потерь в артиллерии приходится на буксируемые орудия.
Еще одна трансформация связана с калибром этих орудий. В начале войны около 2/3 потерь приходилось на основной артиллерийский калибр российской армии - 152 мм. Однако теперь на него приходится лишь 11% от общего количества потерянных орудий, тогда как остальные составляют в основном артиллерийские установки калибра 122 мм.
Верекер отмечает, что визуально подтвержденные потери не обязательно точно отражают то, в каких пропорциях россияне используют различные типы орудий. Однако, при отсутствии других верифицированных данных, это пока является лучшим доступным показателем того, чем воюют россияне сегодня.