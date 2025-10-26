закрыть
26 октября 2025, воскресенье
Орландо Блума после разрыва с Кэти Перри заметили с таинственной женщиной

  26.10.2025
Орландо Блум

В одном из самых роскошных заведений Лондона.

Звезду «Пиратов Карибского моря» Орландо Блума, который недавно прошел через развод с певицей Кэти Перри, заметили в компании загадочной брюнетки.

Как пишет The Sun, ссылаясь на инсайдеров, звездный актер регулярно наведывается в элитный коктейль-бар «The Rex Rooms» на King's Road в Челси. Там его и увидели в уютной компании новой знакомой. Кто эта женщина и какие отношения их связывают - пока неизвестно.

Разрыв с Кэти, с которой актер провел девять лет, состоялся мирно, и оба остались в хороших отношениях, говорит источник издания:

«Орландо держится в тени, но снова начал встречаться с девушками. Он посещает ряд свиданий в Челси, и все выглядит довольно спокойно, но ему это нравится. Сейчас он относится к этому непринужденно».

