Госпитализировать Путина 1 Александр Невзоров

26.10.2025, 9:49

Александр Невзоров

У Трампа окончательно открылись глаза на РФ.

Президент США сделал заявление, что встретится с Путиным только тогда, когда тот готов будет закончить войну с Украиной.

Истерический визит в США спецпредставителя президента РФ, г-на Дмитриева, похоже, окончательно промыл глаза Трампу.

Несомненно, г-н Дмитриев мог бы успешно клеить коробочки в удаленном ПНИ и даже быть там старостой этажа.

Однако, это не повод доверять ему международные миссии.

Конечно, Дмитриев выглядит поприличнее, чем агрессивный хрыч Лавров с его заевшей пластинкой про «нацистов», но степень мозговой недостаточности посланника столь же трагична, как и у министра иностранных дел РФ.

Спецпредставитель привез Трампу спецконфеты с цитатами Путина.

Несомненно, путинские реплики типа «если понос неизбежен - обделаться надо первым» приводят в экстаз российское быдло.

Но в цивилизованном мире набор избранного бреда кремлевского диктатора производит совершенно иное впечатление.

При ознакомлении с этими перлами возникает острейшая потребность госпитализировать и Путина и всю его РФ.

Александр Невзоров, «Телеграм»

