Госпитализировать Путина

Госпитализировать Путина1
- Александр Невзоров
- 26.10.2025, 9:49
- 5,192
У Трампа окончательно открылись глаза на РФ.
Президент США сделал заявление, что встретится с Путиным только тогда, когда тот готов будет закончить войну с Украиной.
Истерический визит в США спецпредставителя президента РФ, г-на Дмитриева, похоже, окончательно промыл глаза Трампу.
Несомненно, г-н Дмитриев мог бы успешно клеить коробочки в удаленном ПНИ и даже быть там старостой этажа.
Однако, это не повод доверять ему международные миссии.
Конечно, Дмитриев выглядит поприличнее, чем агрессивный хрыч Лавров с его заевшей пластинкой про «нацистов», но степень мозговой недостаточности посланника столь же трагична, как и у министра иностранных дел РФ.
Спецпредставитель привез Трампу спецконфеты с цитатами Путина.
Несомненно, путинские реплики типа «если понос неизбежен - обделаться надо первым» приводят в экстаз российское быдло.
Но в цивилизованном мире набор избранного бреда кремлевского диктатора производит совершенно иное впечатление.
При ознакомлении с этими перлами возникает острейшая потребность госпитализировать и Путина и всю его РФ.
Александр Невзоров, «Телеграм»