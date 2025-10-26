закрыть
26 октября 2025, воскресенье, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Госпитализировать Путина

1
  • Александр Невзоров
  • 26.10.2025, 9:49
  • 5,192
Госпитализировать Путина
Александр Невзоров

У Трампа окончательно открылись глаза на РФ.

Президент США сделал заявление, что встретится с Путиным только тогда, когда тот готов будет закончить войну с Украиной.

Истерический визит в США спецпредставителя президента РФ, г-на Дмитриева, похоже, окончательно промыл глаза Трампу.

Несомненно, г-н Дмитриев мог бы успешно клеить коробочки в удаленном ПНИ и даже быть там старостой этажа.

Однако, это не повод доверять ему международные миссии.

Конечно, Дмитриев выглядит поприличнее, чем агрессивный хрыч Лавров с его заевшей пластинкой про «нацистов», но степень мозговой недостаточности посланника столь же трагична, как и у министра иностранных дел РФ.

Спецпредставитель привез Трампу спецконфеты с цитатами Путина.

Несомненно, путинские реплики типа «если понос неизбежен - обделаться надо первым» приводят в экстаз российское быдло.

Но в цивилизованном мире набор избранного бреда кремлевского диктатора производит совершенно иное впечатление.

При ознакомлении с этими перлами возникает острейшая потребность госпитализировать и Путина и всю его РФ.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина