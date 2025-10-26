В Беларуси вводят новшества по кредитам и лимиты на снятие наличных с карт 26.10.2025, 10:13

3,592

Что изменится в ноябре?

Последний месяц осени принесет важные финансовые изменения для белорусов. С ноября банки ужесточат правила выдачи кредитов, «Беларусбанк» ограничит снятие наличных с карт, в маршрутках и автобусах появятся безналичные платежи, магазины установят потолок цен на овощи и яблоки, а пенсионерам придется распрощаться с половинной скидкой на электрички, пишет «Онлайнер».

Изменения по кредитам

С 22 ноября в Беларуси вступают изменения в инструкцию о порядке предоставления кредитов. Цель этих изменений — борьба с мошенниками.

Теперь банки обязаны:

заключать кредитный договор или выдавать деньги на следующий рабочий день после обращения. Исключение — если банк сразу переводит деньги продавцу, тогда правило не действует;

следить за активностью вокруг вашей кредитной истории — проверять не только ее содержание, но и количество запросов за последние 7 дней;

объяснять гражданам правила безопасности и рассказывать, как действуют мошенники, до подписания договора.

Кроме этого, с 22 ноября ужесточат правила расчета долговой нагрузки при выдаче кредитов и микрозаймов. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка №214.

По новым требованиям банки, микрофинансовые и лизинговые организации при расчете показателя долговой нагрузки обязаны учитывать данные из Кредитного регистра.

При этом информацию о доходах человека нельзя брать устно — ни от родственников, ни от работодателей, ни от других лиц, в том числе по телефону.

В Нацбанке объясняют: новые правила помогут банкам формировать более ответственное поведение, а гражданам — не попадать в ситуацию с чрезмерной долговой нагрузкой.

Оплата картой в маршрутках

С 1 ноября в маршрутках будут обязаны принимать безналичные платежи. Это может быть оплата картой или платеж по QR-коду.

То есть для владельцев маршруток не обязательно покупать терминал — достаточно программы или приложения, которые позволяют принимать безналичные платежи.

Кроме этого, с 1 ноября можно будет оплатить проезд картой на автобусном маршруте №1 «ДС Веснянка — Вокзал».

Ранее систему внедрили в троллейбусах маршрута №1 — пассажиры могут пользоваться ею с 30 сентября.

Установят потолок цен на овощи и яблоки

С 15 ноября в магазинах нельзя будет продавать картофель, морковь, свеклу, капусту, лук и яблоки выше предельных максимальных розничных цен.

Предельные цены за килограмм продукции (с НДС) из стабилизационных фондов будут такими:

картофель свежий — 1,07 рубля;

свекла свежая — 1,17 рубля;

морковь свежая — 1,35 рубля;

капуста белокочанная — 1,62 рубля;

лук репчатый — 1,68 рубля;

яблоки свежие — 4,80 рубля.

При формировании розничных цен на эту продукцию из стабфондов торговая надбавка не может превышать 30%.

Лимиты по картам

С 24 ноября в «Беларусбанке» введут ограничение на снятие денег, это делается для борьбы с мошенниками.

С карт «Бархат» в течение одного дня можно будет снять не более 600 рублей, с других карточек при снятии денег бесконтактным способом (в том числе с использованием цифровых реквизитов) — не более 1000 рублей в день. Эти лимиты касаются снятия денег в банкоматах на территории Беларуси. За пределами страны такие операции будут запрещены.

Чтобы снять лимиты по картам клуба «Бархат», держатель карты должен написать заявление в отделении банка. Также сделать это вместо владельца пластика сможет его представитель на основании доверенности. Для других карточек банка отмена лимитов возможна в отделениях банка, а также по звонку в контакт-центр по номеру 147.

«Приорбанк» с 3 ноября вводит лимиты при снятии наличных с карт банка бесконтактным способом. Лимит составит 1000 рублей в день. Он будет действовать в банкоматах «Приорбанка», других банков Беларуси и зарубежных банков. Изменить этот лимит нельзя. Если необходимо снять сумму больше, то нужно поместить в банкомат карту.

Кроме этого, «Беларусбанк» с 1 ноября отменяет плату за переводы в цифровых каналах между карточками. Переводы в сервисах — интернет-банкинг, М-банкинг, на сайте, в инфокиосках, банкоматах или через сервис «Автооплата» — с карточки одного лица на карточку другого лица вне зависимости от суммы операции будут теперь без комиссии.

Заканчивается льгота на проезд в электричках

С 1 ноября для пенсионеров перестанет действовать скидка 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса.

Льгота действует с 1 мая по 31 октября — на время сезонных сельскохозяйственных работ. С 1 ноября пенсионеры при проезде должны будут оплачивать билеты по полной стоимости.

Туравтобусы не смогут въехать в Латвию

Латвия ввела запрет на нерегулярные автобусные пассажирские перевозки через границу с Беларусью. Ограничение будет действовать с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года. Латвийская сторона объяснила такое решение соображениями безопасности.

Это значит, что запрещаются туристические, экскурсионные и чартерные автобусные поездки. Запрет распространяется на всех перевозчиков, независимо от юридического лица и страны регистрации транспортного средства.

О регулярных автобусных рейсах при этом речь не идет, для них ничего не меняется.

Последняя возможность заплатить налоги

До 17 ноября белорусам нужно успеть заплатить налоги на квартиру, землю, авто. Сейчас они выставляются единым имущественным платежом.

До 1 октября все плательщики должны были получить извещения. Если извещение не пришло, можно зарегистрировать личный кабинет на портале налоговых органов и сформировать извещение, обратиться в налоговый орган и получить копию извещения или проверить налоги в ЕРИП.

Платить можно через личный кабинет плательщика, ЕРИП (самый популярный способ), в отделениях банков или на почте. Сумму можно вносить частями или целиком, главное — успеть до 17 ноября.

Начнется продажа зимнего дизтоплива

С 1 ноября на всех АЗС начнут продавать зимнее дизельное топливо.

Также нефтеперерабатывающие заводы готовы выпускать дизельное топливо ДТ-3-К5 класс 2 (применяется в периоды, когда температура окружающего воздуха составляет минус 20°C и ниже) — «по заявкам потребителей».

Большие выходные

В этой году 7 ноября выпадает на пятницу, и это значит, что белорусов ждут три выходных подряд. Никаких переносов и отработок при этом не будет.

Следующие большие выходные будут ждать нас в декабре. Будем отдыхать с 25 по 28 декабря, четыре дня подряд. Но перед этим будет шестидневная рабочая неделя — в субботу, 20 декабря, нужно будет работать за пятницу, 26 декабря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com