26 октября 2025, воскресенье, 11:13
Партизаны провели успешную диверсию на железной дороге в Крыму

  • 26.10.2025, 10:30
  • 1,016
Фото: АТЕШ

Стали известны все детали.

Украинские партизаны продолжают наносить удары по логистике российской армии в оккупированном Крыму. Недавно агенты «Атеш» провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска.

В результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар «Атеш».

Подробности операции

Диверсия на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска, который расположен на юге временно оккупированного полуострова, привела к нарушению движения поездов, обеспечивающих снабжение оккупационных войск.

Фото: АТЕШ

Этот удар был нанесен в пиковый момент логистических перевозок оккупантов, что позволило замедлить поставки боеприпасов и материально-технического обеспечения для подразделений на Херсонском направлении. Каждая такая операция создает дополнительные трудности для вражеской группировки, снижая ее боеспособность.

«АТЕШ» продолжает систематически разрушать логистические маршруты оккупантов. Наша сеть агентов расширяется, а удары становятся все более эффективными», – заявили партизаны.

