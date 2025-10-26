Партизаны провели успешную диверсию на железной дороге в Крыму
- 26.10.2025, 10:30
Стали известны все детали.
Украинские партизаны продолжают наносить удары по логистике российской армии в оккупированном Крыму. Недавно агенты «Атеш» провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска.
В результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар «Атеш».
Подробности операции
Диверсия на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска, который расположен на юге временно оккупированного полуострова, привела к нарушению движения поездов, обеспечивающих снабжение оккупационных войск.
Этот удар был нанесен в пиковый момент логистических перевозок оккупантов, что позволило замедлить поставки боеприпасов и материально-технического обеспечения для подразделений на Херсонском направлении. Каждая такая операция создает дополнительные трудности для вражеской группировки, снижая ее боеспособность.
«АТЕШ» продолжает систематически разрушать логистические маршруты оккупантов. Наша сеть агентов расширяется, а удары становятся все более эффективными», – заявили партизаны.