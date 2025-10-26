Туск: Украина имеет право наносить удары по связанным с Россией целям в любой точке Европы 1 26.10.2025, 10:48

Дональд Туск

Фото: EPA

Россия не имеет шансов в долгосрочной перспективе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина готова продолжать войну с Россией еще два-три года, но опасается, что конфликт может затянуться на десятилетие. Кроме того, по его словам, Киев обеспокоен тем, как долго страна сможет выдерживать войну — с точки зрения и человеческих потерь, и экономики.

«У меня нет сомнений, что Украина сохранится как независимое государство. Теперь главный вопрос — сколько будет жертв. [Президент Украины Владимир] Зеленский сказал мне, что надеется: война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года», - заявил он в интервью The Times.

Интересным является заявление Туска о том, что Украина имеет право наносить удары по связанным с Россией целям в любой точке Европы. Это заявление прозвучало после того, как суд в Варшаве отклонил запрос Германии на экстрадицию украинского водолаза, обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в 2022 году.

Давление на Россию продолжается

Туск отметил, что полномасштабная война разрушает российскую экономику, которая, по его словам, «не имеет шансов выжить в долгосрочной перспективе» и сталкивается с «драматическими» проблемами — на фоне новых санкций США против нефтяных компаний.

После встречи «коалиции желающих» европейские лидеры выразили надежду, что до Рождества удастся принять решение о предоставлении Украине доступа к замороженным российским активам. Глава МИД Великобритании Иветт Купер призвала союзников «действовать немедленно»: «Мы должны добраться до российских денег. Сейчас, когда санкции начали работать, самое время усилить экономическое давление, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам».

Однако, по мнению премьер-министра Польши, внутренняя нестабильность сделает Путина лишь агрессивнее, и пока неясно, насколько «устойчивым» окажется новый жесткий подход президента США Дональда Трампа к Москве.

«Россияне находятся в глубочайшем экономическом кризисе. Но можем ли мы сказать, что побеждаем? Вовсе нет. У них есть одно серьезное преимущество перед Западом, особенно перед Европой: они готовы воевать. А в условиях войны это решающий фактор. Нельзя победить, если ты не готов сражаться или хотя бы чем-то пожертвовать», - подчеркнул он.

