26 октября 2025, воскресенье, 13:12
В Беларуси готовят два изменения в работе машруток

  26.10.2025, 11:33
ГАИ раскрыла подробности.

Госавтоинспекция предложила ряд мер, которые направлены на усиление безопасности на дорогах. В этом в комментарии «Народной газеты» заявил Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД.

Первое предложение — оборудовать все автобусы, которые участвуют в регулярных перевозках, видеонаблюдением. «Причем как внутри салона любого автобуса, начиная от маршрутки и заканчивая самым большим автобусом, так и снаружи, когда камера будет фиксировать дорожную обстановку впереди автобуса», — комментирует Ротченков.

Второе предложение — установить в салоне каждого автобуса навигационное оборудование. «Это позволит нам контролировать режим труда и отдыха водителей, скорость передвижения и ряд вопросов, которые могут отражаться в навигационной системе», — добавляет начальник ГАИ.

Также, по его мнению, стоит пересмотреть ответственность водителей, которые управляют автобусами в регулярном сообщении, ответственность владельцев и собственников автобусов.

