закрыть
26 октября 2025, воскресенье, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В тактике россиян появилась большая проблема

3
  • Виктор Андрусив
  • 26.10.2025, 11:45
  • 2,606
В тактике россиян появилась большая проблема
Виктор Андрусив

ВСУ увеличили килл-зону в два раза.

В последнее время участились орковские штурмы на бронетехнике. Объясняют это по-разному, но мое объяснение другое - делают рывок перед зимой. И эта зима будет первой, когда их штурмы спадут. И вот почему.

Сегодня килл-зона уже даже не 15 км, а местами и 30 км. Это означает, что орки должны высаживать свой десант за 20-30 км от линии соприкосновения, чтобы им не разбили технику дроны. Фактически, в условиях минусовой температуры, орки будут вынуждены нести на себе бк, провизию, и после этого еще идти в штурм. Думаю достаточно очевидно, что большое количество успешно организовать подобных штурмов - будет трудно. Нам тоже не сладко будет. Но мы в обороне, поэтому мы занимаем организованные блиндажи и окопы, а орки в минусовую температуру должны наступать.

Из этого следует, что у орков остается +- месяц до наступления морозов. Именно поэтому они пытаются достичь каких-то значительных прорывов, и будут явно наращивать масштаб атак в это время.

Виктор Андрусив, «Телеграм»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина