В тактике россиян появилась большая проблема

В тактике россиян появилась большая проблема3
- Виктор Андрусив
- 26.10.2025, 11:45
ВСУ увеличили килл-зону в два раза.
В последнее время участились орковские штурмы на бронетехнике. Объясняют это по-разному, но мое объяснение другое - делают рывок перед зимой. И эта зима будет первой, когда их штурмы спадут. И вот почему.
Сегодня килл-зона уже даже не 15 км, а местами и 30 км. Это означает, что орки должны высаживать свой десант за 20-30 км от линии соприкосновения, чтобы им не разбили технику дроны. Фактически, в условиях минусовой температуры, орки будут вынуждены нести на себе бк, провизию, и после этого еще идти в штурм. Думаю достаточно очевидно, что большое количество успешно организовать подобных штурмов - будет трудно. Нам тоже не сладко будет. Но мы в обороне, поэтому мы занимаем организованные блиндажи и окопы, а орки в минусовую температуру должны наступать.
Из этого следует, что у орков остается +- месяц до наступления морозов. Именно поэтому они пытаются достичь каких-то значительных прорывов, и будут явно наращивать масштаб атак в это время.
Виктор Андрусив, «Телеграм»