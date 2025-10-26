закрыть
Еще один театр, работающий только на белорусском, начал ставить спектакли по-русски

  • 26.10.2025, 11:56
  • 2,622
Еще один театр, работающий только на белорусском, начал ставить спектакли по-русски
Фото театра "Лялька"

Премьера состоялась 25 октября.

Витебский театр «Лялька», до этого работавший только на белорусском языке, стал ставить спектакли по-русски. 25 октября 2025 года там состоялась премьера постановки «Девочка и медведь», которая идет по-русски, пишет «Зеркало».

Спектакль поставила актриса Дарья Зимницкая, которая недавно стала художественным руководителем театра.

Театр «Лялька» был создан в 1986-м. С того времени эту должность занимал Виктор Климчук, при котором спектакли ставились только на белорусском языке. В 2024-м ему пришлось уйти со своей должности. Как сообщали редакции наши источники, Климчука обвинили в невыполнении планов, стоящих перед театром. При этом за эту задачу несет ответственность не художественный руководитель, а директор коллектива. Климчуку вынесли выговор, что и привело к его уходу.

До премьеры спектакля «Девочка и медведь» среди 28 профессиональных театров Беларуси всего четыре работали исключительно на белорусском языке. Купаловский и РТБД (в Минске), Коласовский и «Лялька» (в Витебске). Теперь таких театров осталось трое. Кроме того, в августе 2025-го о планах ставить спектакли и на русском заявили в РТБД. В случае реализации этой идеи в стране останется всего два белорусскоязычных коллектива.

