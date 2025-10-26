Трамп исполнил зажигательный танец прямо на аэродроме по прибытию в Малайзию 8 26.10.2025, 12:27

2,992

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Видео облетело все мировые СМИ.

Президент США Дональд Трамп прилетел в Малайзию и не смог пройти мимо танцующего ансамбля, который встречал его у трапа борта №1.

Американский президент решил, почему бы не станцевать вместе с ним, и пустился в пляски. После этого он все же вернулся на красную дорожку. Видео с танцами Трампа уже облетело все мировые СМИ.

Судя по видео, было заметно, что такое поведение американского президента очень удивило всех присутствующих на аэродроме.

Кроме танцев в Малайзии Трамп присоединился к церемонии подписания мирной договоренности между Камбоджей и Таиландом на саммите стран Юго-Восточной Азии.

Соглашение подписали премьер Камбоджи Хун Манет, глава правительства Таиланда Анутин Чарнвирангул, Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Напомним, конфликт между Камбоджей и Таиландом вспыхнул в июле и длился пять дней. Там погибли 33 мирных жителя, сотни тысяч людей покинули дома.

Трамп заявил, что именно его вмешательство помогло остановить боевые действия, поскольку после телефонных разговоров с лидерами обеих стран он пригрозил им отказом в торговых соглашениях, если война продолжится.

