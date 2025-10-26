Трамп исполнил зажигательный танец прямо на аэродроме по прибытию в Малайзию

Трамп исполнил зажигательный танец прямо на аэродроме по прибытию в Малайзию8
- 26.10.2025, 12:27
Видео облетело все мировые СМИ.
Президент США Дональд Трамп прилетел в Малайзию и не смог пройти мимо танцующего ансамбля, который встречал его у трапа борта №1.
Американский президент решил, почему бы не станцевать вместе с ним, и пустился в пляски. После этого он все же вернулся на красную дорожку. Видео с танцами Трампа уже облетело все мировые СМИ.
Судя по видео, было заметно, что такое поведение американского президента очень удивило всех присутствующих на аэродроме.
Кроме танцев в Малайзии Трамп присоединился к церемонии подписания мирной договоренности между Камбоджей и Таиландом на саммите стран Юго-Восточной Азии.
Соглашение подписали премьер Камбоджи Хун Манет, глава правительства Таиланда Анутин Чарнвирангул, Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Напомним, конфликт между Камбоджей и Таиландом вспыхнул в июле и длился пять дней. Там погибли 33 мирных жителя, сотни тысяч людей покинули дома.
Трамп заявил, что именно его вмешательство помогло остановить боевые действия, поскольку после телефонных разговоров с лидерами обеих стран он пригрозил им отказом в торговых соглашениях, если война продолжится.