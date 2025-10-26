«Стояла очередь из желающих сделать фото с нашей желтой розой» 26.10.2025, 13:47

Фото: Realt.by

Как сейчас живут жители минской Осмоловки.

Осмоловка не теряет популярность даже с приходом холодов. Сегодня в знаменитых желтых домиках есть и кофейни, что подтверждает интерес минчан к этому месту. Журналисты Realt.by решили поговорить с местными жителями, которые причастны к созданию атмосферы. Они рассказали, как относятся к гостям и поведали истории из своего детства.

«Стояла очередь из желающий сделать фото с нашей желтой розой»

Район желтых домиков в центре города давно стал культовым. Если отбросить исторические факты, то Осмоловка мало чем отличается от двухэтажек того же Тракторного и других подобных мест. Многочисленные разговоры о сносе в свое время притянули к кварталам внимание.

Когда же в Минске появилось много нового и современного, эти дворы стали местом, где можно спрятаться от бешеного ритма. Тут можно зацепиться за аутентичность, которой мало в молодых районах. Вместо ландшафтных дизайнеров свое мастерство оттачивают местные жители. Подобное творчество осталось лишь в старом жилфонде, но Осмоловку точно можно назвать лицом спальников. В том числе из-за старшинства.

Только зимой можно оценить саму застройку Осмоловки. Весной здесь свой ботанический сад из яблонь, вишен и сиреней. Летом появляются стихийные дорожки вокруг домиков, которые трудно рассмотреть из-за густых крон. Осенью листва сливается с фасадами малоэтажек. Мы застали район в переходный период: еще работали летние террасы кофеен, вовсю распускаются цветы. Кажется, в этом году они тоже не поспевают за погодой.

Людмилу Ивановну c соседкой встречаем во дворе, застаем в процессе уборки клумб.

Женщина здесь с самого рождения. Папа служил в ракетных войсках, мама – учительница начальных классов. Они были из разных городов, но познакомились в Минске. Сперва жили в бараке, а потом получили жилье в Осмоловке.

– Отец работал и в штабе Беларуского военного округа, и в Суворовском училище, а потом перешел в военный городок в Уручье. Детство у нас было яркое. Несмотря на калитки, заборы, попасть во двор мог любой желающий. Так вся детвора после школы собиралась у нас на катке, который заливали родители. В соседнем дворе катались на санках с горки. Уже своим детям мы устраивали кинопоказы, натягивая между деревьями простыню.

– Дружили семьями. Ходили друг к другу как к себе домой, – присоединяется к беседе Галина. – Помню, 9 Мая все ходили возлагать цветы, а потом компанией побольше шли к нам в городок. Все-таки здесь все воевали.

Местные жительницы замечают экскурсии и свадебные фотосессии в районе.

– У нас тут цвела желтая роза, так к ней очередь стояла. Согласна, наши дворы очень уютные, но неужели настолько вам интересны? Мы-то уже привыкли. Нам приятно, что людям нравится, поэтому и стараемся. Это дело еще родители начали, не запускать же, – продолжает Галина и искренне смеется от удивления, когда мы напрашиваемся в подъезд, пройтись по деревянной лестнице.

Одноподъездные домики рассчитаны на восемь квартир. Жилье с высокими потолками, толстыми стенами и большими комнатами. Эту элитарность портит один факт – последний капремонт был в 1972 году.

– Изначально в квартирах были печки. С внешней стороны дома можно заметить люки, где хранились дрова и уголь. В 1961 году все начали пользоваться газом в баллонах. Сейчас у нас стоят газовые колонки. Окна жители меняли уже сами, подъезды тоже на наших плечах – рассказывает Людмила Ивановна. – Люди часто покупают здесь жилье, делают шикарные ремонты, но коммуникации-то старые…

– Да, текут стояки. На последнем собрании поднимались острые вопросы. Вроде бы, поставили наши дома в очередь на капремонт.

В том, что в районе стало больше общественных мест, женщины видят только плюсы:

– Сами не бывали, но гостей, может, когда и отведем.

– Да и заведения же не пивнушки какие-то. Все посетители аккуратные и ведут себя адекватно.

«Нашим первым соседом был Герой Советского Союза»

40 из 44 запланированных двухэтажных домов появились в пределах улиц Богдановича, Коммунистической, Куйбышева и Киселева в конце 1940-х. Это первые кварталы жилых построек в Минске после войны.

Местные жители разделяют Осмоловку на две части. Границей служит улица Чичерина. В той, что соприкасается с Богдановича, жили семьи военных, поэтому квартал называли военным городком. А во второй получала жилье творческая интеллигенция.

Дворы не похожи друг на друга ни расположением домов, ни ландшафтом. В бывшем военном городке можно найти даже современную зону барбекю с мангалом, столом и садовыми качелями. Конечно, все это окутано зеленью.

У одного подъезда видим рисунок в файле, написанный акварелью. На листе А4 нарисован осмоловский домик, а внизу – подпись, где искать автора.

– Александра Ивановича сейчас нет, но вы можете подождать его, – вежливо отвечает его старшая сестра Нелла и приглашает нас подняться.

Скрип лестницы выдает каждого вошедшего в подъезд. Около двери нас встречает яркая миниатюрная женщина с густыми волосами. Глядя на нее, сложно поверить, что в эту квартиру в 1949-м она приехала, будучи 11-летней девочкой.

– Отлично помню первые свои впечатления. Здесь не было ни деревьев, ни цветов, а лишь огромная гора строительного мусора перед крыльцом. А вокруг домов – одни развалины города. После войны люди жили в бараках, поэтому, конечно, эти двухэтажки для большинства были настоящей мечтой. Но вы не подумайте, что каждой семье здесь доставалось по отдельной квартире. Мы 25 лет делили жилье с семьями других офицеров. Одни въезжали, потом переводились в другой город, а их место занимал кто-то другой. Нашим первым соседом был Карасев Иван Романович – Герой Советского Союза.

Нелла Ивановна считает, что их район привлекательный не только из-за архитектуры, а и из-за большого вклада самих людей. Все деревья, клумбы высаживали местные жители. Каждая квартира ухаживала за своими саженцами.

– Пусть здесь жили и военные, но большинство росли в крестьянских семьях. Наши родители точно. Они ценили даже крохи, поэтому украшали жизнь как могли. Никто никого не организовал, не было плановых субботников. Кто-то один пойдет, обойдет квартиры, соберет людей. Наши родители тоже садили деревья, а мама занималась клумбами у дома, руки чесались – так хотелось поработать с землей. Мы, дети, натаскали ей со всех уголков кирпичей. Ими она выложила круглую клумбу. Помню, мама очень любила гладиолусы. А они, как правило, расцветали как раз к 1 сентября. Мы и соседские ребята всегда были снабжены цветами.

Плодовые деревья выбирали не для урожая, а потому что выбор зелени на то время был скудным.

– А вот соседи снизу посадили себе вишню специально. Ее ветки бились в окно моему другу. Он ел ягоды, сидя на окне. Старшие его по-доброму всегда гоняли, но как удержаться, когда такая вкуснятина сама к тебе лезет. А вообще, у детей было понимание, каким трудом давалась эта красота. Если кто-то и выкидывал фокусы небрежности, они сразу пресекались. Раз в неделю женщины организовывали уборку общих мест. Я частенько мыла лестницу в подъезде. Так как ступени тогда были не окрашены, чистить их было тяжело.

Детвора часто проводила время, играя в развалинах города. Молодые люди уже собирались компаниями во дворе. Лавочек еще не было, вместо них использовали бревна.

– Сидели где только можно было. Беседовали на разные темы до темноты пока родители не начинали выходить и звать нас. Музыкальных инструментов ни у кого тогда не было, но дети о них мечтали. Мой брат сооружал из каких-то коробок и книг себе пианино и изображал, что играет на нем. Родители на это дело смотрели-смотрели и в итоге решились на покупку. Отец нашел списанное пианино в воинской части. Инструмент был забит и затаскан. Чтобы починить, пришлось пригласить мастера из Оперного театра. Оказалось, нам достался очень ценный немецкий экземпляр.

Нелле тоже очень хотелось заниматься музыкой. Родители поддержали и ее. В музыкальную школу девочку не взяли из-за возраста, но нашлось место в студии. Один год она совмещала институт, работу и хобби. Но увлечение пришлось бросить и полностью посвятить время изучению профессии. Нелла Ивановна – экономист.

Из этой квартиры женщина никогда не уезжала. В молодости ей нравился район около парка Челюскинцев. Симпатия к нему возникла из-за танцплощадки.

– Так получилось, что я пришла в парк посмотреть на танцы, а дошла до завода Вавилова. Совершенно случайно нашла там работу по специальности и проработала там много лет. А вот на танцплощадке я так ни разу и не станцевала.

Женщина тоже сетует на состояние дома.

– Видите, у нас появилось пятно, – указывает на потолок подъезда Нелли Ивановна. – Вызвала 115. Работники сперва поставили на чердаке ведро на место, куда капало. А в этом сезоне дождей помните сколько было? Пятно становилось все больше. Это удивительно, ведь четыре года назад в здешних домах меняли шифер. Значит, новой крыши хватило не всем. Хочется уже махнуть рукой на все это.

Наблюдая за Неллой Ивановной, понимаешь, что цифры врут. Она и есть источник энергии. На следующий день мы встретились с ней во дворе. Женщина вынесла нам газеты, но не для того, чтобы что-то показать, а утеплить страницами скамейку – «замерзнете же». Пока мы уговариваем ее пойти с нами на танцы в парк, она приглашает нас в свою группу по скандинавской ходьбе.

Общение Неллы и Александра заставляют нас расплываться в улыбке. Они подшучивают друг над другом, но все это с принятием и любовью. Брата – Александра Ивановича – женщина расхваливает: и талантлив в музыке, и невероятно рисует, и архитектор хороший. А что тот скажет про сестру?

– Хорошо готовит!

– Еще! – требует со смехом старшая сестра.

Интервью плавно перешло в беседу. Как только Нелла Ивановна начинает вспоминать детство, брат вздыхает и уходит в сторону, вызывая у всех нас смех.

– Не уходи, ничего плохого говорить не буду, – смеется женщина. – Я его всегда водила в Оперный театр на детские постановки. Родители, кстати, на это денег не жалели. Старались прививать любовь к искусству.

Но ее первые счастливые детские воспоминания разбавляют картины с войной.

– Папа познакомился с мамой во время учебы в институте. На летней практике его поселили к ней в дом. Когда началась война, у родителей уже было две девочки. Я младшая. Папа ушел на фронт, а мы решили уехать на восток. Мама закрыла на ключ квартирку, взяла велосипед, меня посадила на раму, а сестру повела за руку. Добирались в основном на товарных поездах.

Один случай мама вспоминала с ужасом. Наш поезд попал под немецкий налет. Я помню этот ужасный гул. Машинист в таких ситуациях останавливал поезд – и все пассажиры разбегались. Никаких знаков сбора не было. Поезд начинал двигаться и те, кто успевал запрыгнуть, продолжали путь. Одна женщина забежала в вагон, думала, что дети внутри, но среди пассажиров их не было. Они остались там. В истерике она рвала волосы на голове. Такое было горе. После этого мама сказала: «Все детки, если налет, то мы никуда не побежим. Если погибнем, то все вместе». Прижимала нас к себе крепко-крепко. Даже после войны единственное место, где я находила утешение – на коленях у мамы, уткнувшись носом к ней в подмышку.

«Вряд ли Михаил Степанович Осмоловский знал, что его произведения будут так любить»

Александру Ивановичу был год, когда семья переехала в квартиру на втором этаже. Свой талант к изобразительному искусству он всячески пытается оправдать, мол, это всего лишь скетчи, да и он просто балуется.

Перебираем стопку его трудов и узнаем минские пейзажи: Немига, Оперный театр, Городской вал. Удивляют не только рисунки, но и его познания истории города. Все благодаря профессии. В прошлом он – главный архитектор проектов УП «Минскградо».

– Район Дворца Спорта и Машерова когда-то был частью «Татарских огородов». Место было заселено крымскими татарами. На месте гостиницы «Юбилейная» стояла мечеть, которую потом занял ДОСААФ. Уже в советские времена здание разрушили. Была у нас и Немецкая Слобода, где проживали немцы-колонисты. Был и район Ляховка. Там среди населения превалировали поляки. В 19 веке городское население в основном состояло из евреев, поэтому синагог в городе было несколько, – описывает старый Минск мужчина.

Он с грустью вспоминает уникальную каменную «Холодную синагогу», которую они с сестрой еще успели застать. Полутысячелетнюю постройку подрывали точечными взрывами. Теперь ее место занимает здание «Белпромпроекта».

Просим объяснить любовь минчан к Осмоловке с его профессиональной точки зрения. Александр говорит, что уникальным район сделало время. Вообще, архитекторы искали для малоэтажной застройки другое место, потому что она не вписывалась в вид центра города. Но так как здесь уже были проложены какие-то коммуникации и поджимало время, решили построить тут.

– В среде архитекторов кварталы называли «деревней Осмоловского». Тогда это было уникальное явление. На фоне руин, запущенности выросла застройка, обраставшая зеленью. В этом был ее романтический шарм, – делится Александр, – Вряд ли Михаил Степанович Осмоловский знал, что его произведения будут так любить. При этом я остаюсь реалистом – понимаю, что вечного ничего не бывает. Территория, конечно, требует своей реконструкции, но сделать это практически невозможно. Дома тогда строились из тех материалов, которые были под рукой. Но они еще живчики, поэтому пускай стоят.

Наличие таких зеленых дворов Александр Иванович называет дикой роскошью. Правда, желающих за всем этим следить с каждым годом становится меньше.

Мужчина говорит, что несмотря на то, что район привыкли считать одним целым, семьи военных и творческой интеллигенции жили обособленно.

Особенностью того квартала было наличие мастерских на мансардных этажах некоторых домов.

«Все приезжают сюда за тишиной»

Знаменитых и выдающихся жителей Осмоловки не пересчитать на пальцах и нескольких рук. Здесь были квартиры руководителя управления по делам искусства Павла Люторовича, режиссера Абрама Трепела, композитора Сергея Зубрича, народного художника Беларуси Леонида Щемелева и народного артиста Беларуси Александра Тихановича. Из военных следует отметить Павла Машерова – брата Петра Машерова. Нелли и Александр рассказывали, что их отец работал с Павлом в штабе округа. Павел жил в доме на Чичерина.

Больше всего заведений открылось как раз-таки в домах, где жили культурные деятели. Это можно объяснить тем, что от газовых колонок эту часть Осмоловки отключили 30 лет назад, теперь у них все коммуникации – центральные.

Екатерину (имя поменяли по просьбе героини) встречаем около высокой березы, что вытянулась рядом с подъездом. Женщина живет в доме на Осмоловке уже 35 лет. Ее свекр был замдиректора Белорусского театра.

– У нас была творческая публика, – так называет своих соседей собеседница. – Актеры, певцы, режиссеры. Все жили дружно. Сейчас уже давно не так: мало старожилов осталось, да и общения поубавилось.

Женщина рассказывает, что за порядком в этой части района тоже следили местные. Например, ту самую березу посадил еще ее муж.

Екатерина подтверждает, что порой приходится обращаться в различные службы за помощью. Те стараются сразу реагировать. Когда есть бюджет, все ремонтируют.

Популярность Осмоловки женщина понимает. Сама не может представить себя в другом месте. Признается, что единственной достойной заменой может стать лишь частный дом.

– В целом туристы нам не мешают. Ведут себя спокойно и культурно, но знаю, что некоторые недовольны. Парковки занимают, да и шум под окнами однозначно есть. Все приезжают сюда за тишиной, при этом отбирают ее у некоторых жильцов.

Центральные место в двух кварталах занимают ясли-сады. С трех сторон Осомоловку объезжает общественный транспорт. Крайние дома о соседстве с дорогой явно ничего хорошего не скажут. Об этом даже не нужно спрашивать, ответ кроется в потемневших от газов и пыли окнах.

«Скоро станет еще просторнее»

Два дома Осмоловки все-таки отличаются от остальных. Речь про те, что имеют прописку на Чичерина, 17 и Куйбышева, 27. У них по два подъезда.

– Это подменное жилье, по сути – строительная общага от треста № 7, – сообщает нам Ольга из 27-й малоэтажки (имя изменили по просьбе героини). – Потом люди выкупили свои однушки и двушки. У меня комната всего 16 метров, но кухня – 10 квадратов.

Собственница вспоминает свои эмоции, как только сюда переехала: «Плакала от ужаса». Потом к месту привыкла, но ужас не ушел.

– Посмотрите, на наши коридоры, стены подъездов, с которых сыпется краска. В подвалах текут трубы. Пол гниет. Жалуешься, а толку нет. Дом доводят к сносу. Это очевидно.

Покупать жилье в ее доме никто не будет, уверена женщина, но сдаются квартиры на «ура».

Квартира Александра находится над заведением «Маркс Кофе и Книги». Он купил сталинку четыре года назад.

– Я понимал, какой масштабный ремонт потребуется и сколько денег он потянет. Пришлось вкладываться в какие-то вещи не только у себя, но менять коммуникации и в мастерской, и на первом этаже.

Молодой человек успел пожить в нескольких районах, но ничего лучше этой квартиры не нашел. Признается, что не все друзья оценили его вкус. Кому-то по душе больше высотки.

– Соседи в основном у меня старожили. Я веду переговоры с ЖЭС, чтобы они обновили нам подъезд за наш счет. С кафе лично я не соприкасаюсь, но знаю, что у жильцов были вопросы. Кто-то из посетителей устроил курилку у окон квартир, но все быстро отреагировали – и теперь порядок. Скоро решится и вопрос с парковкой. Люди приезжают прогуляться, посидеть в кафе и оставляют машины во дворах. Потом и нам места нет. Шлагбаум уже поставили, так что станет еще просторнее.

