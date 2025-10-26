Белорусский рыбак вытащил из пруда полутораметрового толстолобика 1 26.10.2025, 13:56

2,762

Уникальный трофей весит почти 36 килограмм.

Редкий улов порадовал рыбаков Вороновщины: житель райцентра Иван Кахоцкий выловил из местного пруда толстолобика длиной около полутора метров и весом 35,97 килограмма. Такой экземпляр — настоящая редкость для водоемов в черте поселка, пишет «Вороновская газета».

