26 октября 2025, воскресенье, 15:05
Белорусский рыбак вытащил из пруда полутораметрового толстолобика

  • 26.10.2025, 13:56
  • 2,762
Белорусский рыбак вытащил из пруда полутораметрового толстолобика

Уникальный трофей весит почти 36 килограмм.

Редкий улов порадовал рыбаков Вороновщины: житель райцентра Иван Кахоцкий выловил из местного пруда толстолобика длиной около полутора метров и весом 35,97 килограмма. Такой экземпляр — настоящая редкость для водоемов в черте поселка, пишет «Вороновская газета».

