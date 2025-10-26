CNN: «Битва разума» между Украиной и РФ вышла на новый уровень 1 26.10.2025, 14:21

1,576

Импровизации и технологические новации кардинально меняют войну.

Импровизация и технологические новации кардинально меняют современную войну. Сейчас и Украина, и Россия все чаще превращают в боевые платформы простые самолеты, дроны и старые боеприпасы.

Об этом сообщает CNN.

Война между Украиной и Россией давно перестала быть лишь вопросом количества вооружений - решающую роль играют технологические инновации и способность быстро адаптироваться.

Обе стороны используют различные технические решения - от легкомоторных самолетов с бомбовой нагрузкой до морских дронов и управляемых авиабомб с дальностью около 200 км.

Одним из примеров таких простых, но эффективных методов стал удар по заводу взрывчатых веществ в Дзержинске, выполненный легкомоторным самолетом с автоматической навигацией и примитивной бомбой. По сообщениям, подобные операции проводит 14-й полк Сил специальных операций Украины.

В то же время российские силы начали применять управляемые авиабомбы с реактивным двигателем и дальностью до примерно 200 км, что значительно превышает возможности обычных планирующих бомб и усложняет работу украинской ПВО.

Широкое внедрение искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных систем также меняет ситуацию на поле боя. Особенно заметным достижением Украины стали морские дроны, которые повлияли на баланс сил на море.

Применение легкомоторных самолетов с пулеметным вооружением для перехвата вражеских беспилотников показывает: простые модернизированные средства могут давать ощутимое преимущество.

Авторы материала подчеркивают, что серийное производство высокотехнологичных систем занимает годы, тогда как быстрая импровизация часто решает результат в текущем моменте. Из-за этого современная война стала непрерывным техническим соревнованием - от малозатратных «франкенштейнов» до сложных ракетных и дроновых комплексов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com