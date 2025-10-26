Начнется ли «бабье лето» в Беларуси? 26.10.2025, 15:13

2,214

Синоптики рассказали, какую погоду ждать на следующей неделе.

Если вы ждали «бабьего лета», то речь точно не о следующей неделе. Синоптики рассказали, на какую погоду рассчитывать в ближайшие дни.

В понедельник, 27 октября, на Беларусь с Западной Европы будут смещаться атмосферные фронты. Будет облачно с прояснениями, иногда дождливо. По западу с порывистым ветром. Ночью столбик термометра не поднимется выше +2..+7°С, а днем будет +6..+11°С.

Во вторник, 28 октября, тоже пройдут короткие дожди. Утро будет туманным. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, а днем воздух не прогреется больше чем до +4..+11°С.

В среду, 29 октября, снова облачно с прояснениями. Днем может дуть порывистый ветер. Ночью примерно +1..+7°С, а днем потеплеет до +5..+12°С.

