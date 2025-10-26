В Ираке прогремел взрыв на нефтебазе 1 26.10.2025, 15:31

1,078

Есть погибшие и раненые.

На юге Ирака произошел взрыв на нефтяном месторождении Зубайр. В результате этого погиб один человек и еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает The National News.

По данным Министерства энергетики Ирака, взрыв и пожар произошли из-за утечки газа в старой насосной системе на нефтехранилище Зубайр, когда рабочие выполняли сварочные работы вблизи трубопровода в Басре.

Сообщается, что данный трубопровод транспортирует сырую нефть с месторождения Зубайр к соседним резервуарам для хранения.

Рано в воскресенье днем министерство заявило, что пожар был «взят под частичный контроль» и что «инциденты такого характера требуют времени для полной локализации и тушения».

Один из раненых находится в критическом состоянии. Известно, что инцидент не нарушил работу нефтяного месторождения, которое добывает 400 000 баррелей нефти в день.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что территория охвачена пламенем и густым черным дымом. Пожарные в защитном снаряжении боролись с огнем, используя белую пену для покрытия места происшествия.

At least two workers were killed in an oil pipeline fire in Iraq's 🇮🇶 Zubair oilfield in Basra, south of Baghdad on Sunday, oilfield officials said. There was no impact on oil flows, they said, with throughput currently at 400,000 barrels per dayhttps://t.co/JFTG1m7lT9 pic.twitter.com/5LEKBIa7qe — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 26, 2025

Итальянская компания Eni является разработчиком нефтяного месторождения Зубайр.

Ирак является вторым по величине производителем ОПЕК после Саудовской Аравии. Доходы от нефти составляют более 90 процентов бюджета Ирака.

Согласно данным министерства, страна добывает более четырех миллионов баррелей в сутки из нефтяных месторождений, контролируемых Багдадом, по сравнению с почти 2,4 миллиона баррелей в сутки в 2009 году.

Также в воскресенье министерство объявило об общем экспорте нефти в сентябре в размере 102,15 миллиона баррелей, что принесло 6,96 миллиарда долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com