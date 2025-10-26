В Дзержинском районе маршрутка с пассажирами съехала в кювет
- 26.10.2025, 16:08
Один человек госпитализирован.
В Дзержинском районе 26 октября около 08:30 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси.
По предварительной информации, 45‑летний водитель автобуса Mercedes Benz Sprinter, который двигался по маршруту Иваново — Минск, отвлекся на зеркало заднего вида. В результате он съехал на правую обочину, наехал на дорожный знак, после чего съехал в кювет.
На момент ДТП в маршрутке находилось 13 пассажиров. Пять человек доставили в больницу для обследования. В результате один пассажир был госпитализирован, а четверых отпустили после оказания медицинской помощи.