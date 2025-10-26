В РФ ширится волна «внезапных» возгораний на стратегических объектах 26.10.2025, 16:12

Горят электрощитовые и релейные шкафы.

В течение последней недели на территории России фиксируют массовые случаи пожаров и «самовозгораний» релейных шкафов, электрощитовых и других элементов инфраструктуры, которые используются для обеспечения военной логистики.

Как сообщают источники NV в украинской разведке, инциденты случаются по всей стране — от Москвы до Иркутской области. Очаги возгорания также зафиксированы в Вологде, Стерлитамаке, Калачинске, Пионерском, Заречном, Красноселье и Мраморном.

По словам собеседников, эти «внезапные пожары» охватывают ключевые узлы энергообеспечения и транспортной инфраструктуры, что затрудняет логистические процессы российской армии.

Как видно на обнародованном видео, представители местного движения сопротивления осуществляют поджоги объектов инфраструктуры с помощью керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей, фиксируя это на видео.

«Вследствие таких действий московиты лишаются электричества и связи, а российская армия испытывает трудности в логистике. Внезапные поджоги, неожиданные взрывы распространяются по всей территории РФ. Дальше будет больше, инфраструктура будет гореть ярче, а в домах россиян наоборот — становиться темнее», — сообщают представители движения сопротивления.

