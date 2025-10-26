Брюс Ли и Чак Норрис тайно сражались в Колизее
Они договорились с римскими чиновниками и проникли на арену.
Иконы боевых искусств Брюс Ли и Чак Норрис вошли в историю не только как звезды фильма «Путь дракона» (1972), но и как настоящие мастера единоборств, чьи таланты выходили за пределы экрана, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Норриса, Ли был «грозным противником» с потрясающей техникой и физической формой, а сам Норрис наслаждался тренировками и общением с ним. Ли, в свою очередь, высоко ценил коллегу, считая его сильным и дружелюбным бойцом.
Знаменитая финальная схватка в Колизее была снята с нарушением закона. Ли пришлось договариваться с римскими чиновниками, чтобы тайно проникнуть на арену с командой и оборудованием, маскируясь под туристов. За ограниченное время, всего около часа, актеры успели выполнить большинство боевых сцен вживую, что сделало поединок невероятно динамичным и реалистичным.
Фильм сочетал мастерство боевых искусств с оригинальной режиссурой Ли. Уникальное освещение, комические элементы и тщательно продуманные хореографические детали создавали эффект комикса на экране. Работа Ли над «Путем дракона» не только подняла уровень кунг-фу-фильмов, но и вдохновила американскую аудиторию на изучение боевых искусств. Легендарные движения Ли, такие как косой удар, позднее использовались в реальных боях UFC.