Брюс Ли и Чак Норрис тайно сражались в Колизее 26.10.2025, 16:17

Фото: Far Out / Alamy

Они договорились с римскими чиновниками и проникли на арену.

Иконы боевых искусств Брюс Ли и Чак Норрис вошли в историю не только как звезды фильма «Путь дракона» (1972), но и как настоящие мастера единоборств, чьи таланты выходили за пределы экрана, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Норриса, Ли был «грозным противником» с потрясающей техникой и физической формой, а сам Норрис наслаждался тренировками и общением с ним. Ли, в свою очередь, высоко ценил коллегу, считая его сильным и дружелюбным бойцом.

Знаменитая финальная схватка в Колизее была снята с нарушением закона. Ли пришлось договариваться с римскими чиновниками, чтобы тайно проникнуть на арену с командой и оборудованием, маскируясь под туристов. За ограниченное время, всего около часа, актеры успели выполнить большинство боевых сцен вживую, что сделало поединок невероятно динамичным и реалистичным.

Фильм сочетал мастерство боевых искусств с оригинальной режиссурой Ли. Уникальное освещение, комические элементы и тщательно продуманные хореографические детали создавали эффект комикса на экране. Работа Ли над «Путем дракона» не только подняла уровень кунг-фу-фильмов, но и вдохновила американскую аудиторию на изучение боевых искусств. Легендарные движения Ли, такие как косой удар, позднее использовались в реальных боях UFC.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com