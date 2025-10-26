Туск: Зеленский сказал мне, сколько готова воевать Украина
- 26.10.2025, 16:25
- 1,170
Российская экономика переживает «драматические» трудности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ему, что Украина готова воевать с Россией еще два-три года.
Об этом Туск рассказал в своем интервью британскому изданию Sunday Times.
Украина сохранит независимость, но главный вопрос — какой ценой и сколько еще будет жертв.
«Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не будет длиться десять лет, но Украина готова воевать еще два-три года», — сказал Туск.
По словам польского премьера, российская экономика переживает «драматические» трудности, которые усилились из-за новых санкций, введенных Соединенными Штатами, и «не имеет никакого шанса выжить» в долгосрочной перспективе. В то же время Туск выразил сомнение относительно того, насколько «стабильным» будет санкционный подход президента США Дональда Трампа к Москве.