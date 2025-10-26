Белорус почти десять лет не платил налоги 26.10.2025, 16:51

Пока не пришла проверка.

В Гомеле учредитель и директор мебельной фирмы в одном лице оформлял своих сотрудников как ИП и заключал с ними договоры подряда, чтобы платить меньше налогов. Схема работала почти десять лет, пока в декабре 2024 года не пришла проверка, пишет портал «Белка».

Ревизоры выяснили, что владелец фирмы с 2015 по 2023 годы получил 1,35 млн рублей дохода, которым распорядился по-своему. Часть денег ушла на выплату зарплаты двум работникам, но подоходный налог с этих выплат никто не удержал. В бюджет не поступили 200 тысяч рублей, а это уже повод для возбуждения уголовного дела.

Кроме того, в бухгалтерский учет были внесены данные о фиктивных взаимоотношениях с ИП, что повлекло недоплату налога на прибыль и НДС в размере 127 тысяч рублей. В папках лежали акты выполненных работ, но их никто реально не делал.

— Коммерсант полностью признал вину в уклонении от уплаты налогов и раскаялся, — рассказал подробности заместитель прокурора Гомеля Павел Чириков. — Ответчик уже полностью возместил ущерб, в том числе заплатил в бюджет доначисленные налоги и пени. Для этого ему потребовалось взять кредиты. Сейчас возглавляемое им общество работает по закону. Тем не менее ответить перед законом придется — меру ответственности учредителю и директору в одном лице определит суд.

Судить руководителя будут по статье 243 УК за уклонение от уплаты налогов и сборов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере.

