В Сеть «слили» схему расположения систем ПВО вокруг Москвы

Россияне боятся украинских атак по своей столице.

В Сети показали карту, на которой якобы изображено расположение систем противовоздушной обороны Москвы. На схеме можно увидеть обозначенные места расположения комплексов. Об этом сообщил Osint-аналитик Jembob на своей странице в соцсети X.

На опубликованной схеме можно заметить, что в разных районах столицы РФ находятся системы ПВО, которые образуют кольцо вокруг города. На фото показаны комплексы С-300, С-400 и радары, которые прикрывают важные объекты.

Обозреватель отметил, что в Измаиловском районе Москвы появилась новая система ПВО С-400.

Другие комплексы С-300 и С-400 находятся вокруг города так, чтобы создавать многоуровневую оборону.

