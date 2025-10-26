В Сеть «слили» схему расположения систем ПВО вокруг Москвы

В Сеть «слили» схему расположения систем ПВО вокруг Москвы3
- 26.10.2025, 16:58
- 4,756
Россияне боятся украинских атак по своей столице.
В Сети показали карту, на которой якобы изображено расположение систем противовоздушной обороны Москвы. На схеме можно увидеть обозначенные места расположения комплексов. Об этом сообщил Osint-аналитик Jembob на своей странице в соцсети X.
На опубликованной схеме можно заметить, что в разных районах столицы РФ находятся системы ПВО, которые образуют кольцо вокруг города. На фото показаны комплексы С-300, С-400 и радары, которые прикрывают важные объекты.
Обозреватель отметил, что в Измаиловском районе Москвы появилась новая система ПВО С-400.
Другие комплексы С-300 и С-400 находятся вокруг города так, чтобы создавать многоуровневую оборону.
There is a new S-400 air defense in the city of Moscow in the Izmaylovo District.— jembob 🇺🇦 (@jembobineuse) October 25, 2025
55.786909, 37.765296@GeoConfirmed, @UAControlMap, @kromark, @blinzka, @Dmojavensis, @HpwWJVafCv83954, @APearlBird pic.twitter.com/nGTq4fabKy