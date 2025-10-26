Таможенники Литвы конфисковали у белоруса вещи с символикой СССР

Таможенники Литвы конфисковали у белоруса вещи с символикой СССР4
Всего было обнаружено 45 наименований товаров.
Литовские таможенники изъяли на границе у гражданина Беларуси различные вещи с символикой СССР, сообщают росСМИ.
Белорус ехал в Литву на Mercedes-Benz. На пункте пропуска «Медининкай» во время рентген-контроля таможенники нашли у него военную форму и атрибутику с символикой СССР.
В их числе были шапки, рубашки, погоны, значки, нашивки, берет и зимняя шапка. Всего было обнаружено 45 наименований товаров общей стоимостью 45 евро. Литовцы сообщили, что составлен протокол о задержании товаров.