Назван решающий возраст для здоровья сердца 1 26.10.2025, 17:22

3,818

На что важно обратить внимание.

Ключевой период, определяющий состояние сердца на всю жизнь, приходится на возраст от 17 до 25 лет. Об этом рассказала доцент кафедры сестринского дела Университета Южной Каролины Джуэл Скотт в интервью изданию The Conversation.

Скотт объяснила, что здоровье сердца не ухудшается внезапно в среднем возрасте — этот процесс начинается гораздо раньше, часто незаметно для человека. Исследования показывают, что переломный момент наступает примерно в 17 лет: именно тогда начинают снижаться показатели, связанные с качеством питания, физической активностью, сном и артериальным давлением.

«Уже к окончанию школы у многих подростков появляются первые факторы риска. Наиболее распространенным последствием становится атеросклероз — заболевание, при котором в сосудах образуются жировые бляшки, затрудняющие кровоток и повышающие риск инфаркта», – отметила эксперт.

По словам Скотт, среди главных причин — ожирение, сидячий образ жизни, частое употребление фастфуда, алкоголя и никотиновых продуктов.

Особенно тревожным исследовательница назвала рост потребления никотина среди молодежи. С 2002 по 2018 год в США доля молодых людей в возрасте 18-23 лет, использующих сигареты, вейпы или другие никотиновые изделия, выросла почти в два раза. Никотин, подчеркнула Скотт, повреждает сосуды и ускоряет образование атеросклеротических бляшек.

