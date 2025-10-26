закрыть
26 октября 2025, воскресенье
Очередь в этом минском музее растянулась до 2027 года

1
  • 26.10.2025, 17:38
  • 3,188
Очередь в этом минском музее растянулась до 2027 года

В него хотят попасть сотни белорусов.

Очередь в Литературный музей Петруся Бровки растянулась почти на полтора года, рассказали в Instagram-аккаунте учреждения. Объясняем, почему сотни людей так хотят попасть туда, пишет tochka.by.

Конечно, прийти и посмотреть базовую экспозицию можно почти в любой день. Она довольно интересная, а входной билет стоит совсем немного.

Тем более здание является не просто музеем, а квартирой писателя и поэта, где он прожил почти 30 лет. Расположена она в сердце столицы по адресу: ул. Карла Маркса, 30.

Работает музей со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Однако попасть туда можно и после 19:00 — правда, лишь два раза в неделю и совсем немногим.

Услуга «Музей на двоих» пользуется сумасшедшей популярностью. Всего за Br80 для пары организуют персональную экскурсию.

Но главное — возможность посидеть за столом у окна с одним из лучших видов на Минск. Угостят душистым чаем, с собой можно принести десерт (алкоголь запрещён).

Именно за таким атмосферным свиданием и растянулась длинная очередь. Хотя изначально сотрудники музея не планировали вводить подобную услугу.

Идея возникла в 2017 году на День святого Валентина: пару, победившую в праздничном конкурсе, пригласили на романтическую встречу.

Оказалось, что провести подобный вечер хотят сотни белорусов. Так услуга стала постоянной.

