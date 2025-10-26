Белорусские футболисты стали чемпионами Казахстана
«Кайрат» завоевал титул второй год подряд.
Алматинский «Кайрат» во второй раз подряд стал чемпионом Казахстана по футболу, сыграв вничью с «Астаной» (1:1) в матче 26-го тура национального первенства.
Гости открыли счёт усилиями Томасова на 15-й минуте, однако после перерыва Дастан Сатпаев восстановил равновесие. Ничейный результат позволил алматинцам сохранить двухочковый отрыв и оформить чемпионство.
В составе «Кайрата» весь матч провёл Александр Мартынович, вышедший на поле с капитанской повязкой. Его соотечественник Валерий Громыко отыграл 64 минуты.
За «Астану» весь матч провёл белорус Макс Эбонг, для которого серебро чемпионата стало уже четвёртым в карьере.