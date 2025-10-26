В Могилеве автомобиль «угнал» сам себя 26.10.2025, 18:18

Видеофакт.

На днях в Могилеве произошел, казалось бы, небольшой инцидент, который мог перерасти в целую трагедию: автомобиль уехал без водителя и какое-то время катился сам по себе по улице, рассказали в милиции.

21-летний водитель оставил свой Renault у края проезжей части и ушел в магазин. Машина самопроизвольно покатилась. Вернувшись, владелец не обнаружил свое транспортное средство, однако вскоре заметил его на противоположной стороне дороги.

Автомобиль проехал через всю проезжую часть, преодолев разделительную полосу, выехал на встречную и, прокатившись по тротуару, смог остановиться благодаря кустарнику.

