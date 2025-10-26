Все идет по плану 3 Кирилл Мартынов

26.10.2025

6,410

Кирилл Мартынов

Началась специальная операция по убеждению Путина.

После трагического конца вековой российско-американской дружбы, началась специальная операция по убеждению Путина, что расстраиваться не надо, он молодец и все идет в нужном направлении.

Глава Генштаба Валерий Герасимов вчера доложил Путину об окружении группировки ВСУ в размере десяти тысяч человек в районе Купянска и Покровска, 31 и 18 батальонов соответственно. Путин отвечал, что «предстоит большая сложная работа по ликвидации окруженных формирований противника».

Ни международные, ни Z-источники не подтверждают информацию Герасимова: в городах идут тяжелые многомесячные бои.

Параллельно Путин вспомнил, что у него есть такие ракеты, которых еще не видел мир. Ракеты в последние недели довольно неудачно для Путина рифмуются с балетом: тут мы тоже впереди планеты всей, молодежь демонстрирует небывалый интерес к «Лебединому озеру», но об этом Путину не докладывают.

Тем не менее, по заявлению Путина, состоялись успешные испытания «Буревестника» на ядерном двигателе, который может летать над планетой кругами до бесконечности. Аналогов вообще нет, только не ясно, что российское командование собирается делать с этим чудо-оружием. Но, согласитесь, должно быть приятно просто поговорить об этом в свободное от дипломатического провала время.

Наконец, чтобы явить Путину тысячи новых, еще не укокошенных дронами патриотов, правительство экстренно вносит законопроект о «мобилизационном людском ресурсе», отправлять который на «специальные военные сборы» (бессрочно) можно будет и в мирное время. Этих людей, которых якобы привлекут для охраны НПЗ от беспилотников в родных регионах, разумеется, будут соблазнять освобождением от «специальных сборов» через выгодный контракт с Минобороны.

С начала года российская армия потеряла убитыми 100 тысяч человек, не смогла прорвать фронт, а впереди дата в 1418 дней войны, где любой сможет сравнить успехи двух великих полководцев и сделать свои выводы.

Все идет по плану.

Кирилл Мартынов, Telegram

