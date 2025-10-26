Белоруску освободили из рабства в Мьянме 2 26.10.2025, 19:16

Ее заставляли работать в мошенническом центре.

Белоруска (ее личность не раскрывается), которая попала в рабство в мошеннический центр в Мьянме, рассказала госТВ, почему оттуда сложно сбежать.

Девушка не раз ездила на работу в Азию. Вот и в последний раз в Таиланд ее пригласил будто бы проверенный агент. Девушке предложили работать лицом — улыбаться инвесторам на встречах, чтобы те соглашались вкладывать деньги в проекты. Но на самом деле вывезли в Мьянму.

Она рассказывает, что на территории скам-центра (комплексы, где людей удерживают силой и заставляют заниматься онлайн-мошенничеством) повсюду посты охраны и мужчины с оружием. Людей, которых там держат, могут убить или продать на органы.

«Парней вешали, вот так вот руки сверху, они висели сутки там. Их там могли периодически избивать. Мочиться, все остальное — ну, как хочешь», — рассказывает девушка.

Она добавляет, что даже если удастся сбежать, то неизвестно, к кому обращаться за помощью, кому звонить, потому что все коррумпировано и местные жители могут тебя сдать.

Девушку смогли освободить из скам-центра с помощью белорусских дипломатов. Вероятно, это ее в марте 2024 года вернули домой.

Что с пропавшей в Мьянме Верой Кравцовой, официально до сих пор неизвестно. Источник российского телеканала «Рен ТВ» сообщал, что девушку нашли мертвой.

