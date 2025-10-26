закрыть
26 октября 2025, воскресенье, 20:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CNN: Китай опозорился с новейшим авианосцем

3
  • 26.10.2025, 19:25
  • 4,168
CNN: Китай опозорился с новейшим авианосцем

Он оказался значительно слабее старых американских.

Новейший китайский авианосец «Фуцзянь» оказался значительно слабее 50-летнего авианосца ВМС США в одном ключевом параметре — скорости запуска самолетов. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух бывших офицеров, служивших на американских авианосцах.

Как рассказали офицеры, конфигурация полетной палубы китайского авианосца, который вскоре должны ввести в эксплуатацию, существенно ограничивает скорость запуска и подъема самолетов по сравнению с американскими авианосцами класса «Нимиц» 1970-х годов.

«Оперативные возможности «Фуцзянь» составляют лишь около 60% от возможностей класса «Нимиц», — сказал Карл Шустер, бывший капитан ВМС США, служивший на двух американских авианосцах.

Изучив фотографии летной палубы «Фуцзяня», Шустер и бывший лейтенант-командор в отставке Кит Стюарт, бывший летчик ВМС США, отметили, что компоновка палубы «Фуцзяня» ограничивает одновременные взлеты и посадки самолетов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина