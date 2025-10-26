CNN: Китай опозорился с новейшим авианосцем 3 26.10.2025, 19:25

4,168

Он оказался значительно слабее старых американских.

Новейший китайский авианосец «Фуцзянь» оказался значительно слабее 50-летнего авианосца ВМС США в одном ключевом параметре — скорости запуска самолетов. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух бывших офицеров, служивших на американских авианосцах.

Как рассказали офицеры, конфигурация полетной палубы китайского авианосца, который вскоре должны ввести в эксплуатацию, существенно ограничивает скорость запуска и подъема самолетов по сравнению с американскими авианосцами класса «Нимиц» 1970-х годов.

«Оперативные возможности «Фуцзянь» составляют лишь около 60% от возможностей класса «Нимиц», — сказал Карл Шустер, бывший капитан ВМС США, служивший на двух американских авианосцах.

Изучив фотографии летной палубы «Фуцзяня», Шустер и бывший лейтенант-командор в отставке Кит Стюарт, бывший летчик ВМС США, отметили, что компоновка палубы «Фуцзяня» ограничивает одновременные взлеты и посадки самолетов.

