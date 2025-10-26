В Гомеле молодожены съели обручальные кольца
- 26.10.2025, 19:35
Они были из мармелада.
В Гомеле пара молодых врачей устроила необычный обряд в загсе — они обменялись обручальными кольцами из жевательного мармелада, пишет smartpress.by.
Идея родилась еще на первом курсе медуниверситета, когда Роман в шутку надел Евгении на палец мармеладное колечко. «Мы тогда были беззаботными студентами, а сегодня уже почти врачи. И вот я снова надеваю Жене на палец мармеладное кольцо. Только не как приятель, а как муж», — рассказал Роман.
Для повседневной жизни пара купила традиционные кольца из белого золота, но для церемонии в загсе выбрали мармеладные как символ своей легкой и романтичной истории.
«Родители, конечно, немного опешили, — поделился молодожен. — Хоть они и привыкли к нашим выходкам, это было неожиданно. Но мы их успокоили: традиционные кольца обязательно будут. Мы обменяемся ими во время свадьбы. А мармеладные просто съедим».
Молодожены так и сделали после официальной регистрации брака, рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.