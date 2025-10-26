ФИДЕ открыла производство против россиянина Крамника 2 26.10.2025, 20:00

Из-за смерти американского шахматиста.

Международная шахматная федерация открыла дисциплинарное производство против россиянина Владимира Крамника из-за трагической смерти Даниэля Народицкого.

Об этом сообщила пресс-служба ФИДЕ.

«Я вместе с Правлением ФИДЕ официально передам все соответствующие публичные заявления, сделанные гроссмейстером Владимиром Крамником — как до, так и после трагической смерти гроссмейстера Даниэля Народицкого, — в Комиссию по этике и дисциплинарной дисциплине ФИДЕ для независимого рассмотрения.

В то же время я снова подтверждаю, что ФИДЕ будет принимать соответствующие меры в любом случае, когда в шахматном сообществе будет наблюдаться недостаток уважения, публичные преследования или травля. Мы все несем общую ответственность за то, чтобы наш спорт оставался пространством честности, уважения и человечности — ценностей, которые всегда должны преобладать над враждебностью и раздором», — сообщил Аркадий Дворкович.

Напомним, накануне стало известно о смерти 29-летнего американского шахматиста украинского происхождения Даниэля Народицкого.

Несмотря на то, что причины смерти не сообщались, мировое шахматное сообщество обвинило в его гибели Владимира Крамника. Российский гроссмейстер неоднократно обвинял американца и Давида Навару в нечестной игре на одной из онлайн-платформ, пишет champion.com.

Россиянин публиковал статистику «Титульных вторников», называя их «Читерские вторники», утверждая, что играть как Навара и Народицкий стабильно качественно невозможно без посторонней помощи. Впоследствии Навара опубликовал текст о своем шатком психическом состоянии, а Народицкий жаловался друзьям, что давление со стороны Крамника очень плохо на него влияет.

Крамник, в свою очередь, уже успел отвергнуть все обвинения, заявив, что «хотел привлечь внимание к психическому состоянию Народицкого, но его никто не слушал». Также россиянин сообщил, что подаст в суд на всех, кто обвиняет его в смерти Народицкого.

