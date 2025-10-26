Все успешные компании в сфере ИИ имеют одну общую особенность 26.10.2025, 20:10

Искусственный интеллект перестал быть экспериментом.

Сегодня это ключевой инструмент стратегического управления бизнесом. Однако ИИ не исправляет проблемы сам по себе, он умножает то, что уже существует. Успех зависит от централизованных данных, структурированных процессов и чёткой стратегии, пишет Entreprenuer (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно глобальному опросу McKinsey за март 2025 года, более 75% компаний используют генеративный ИИ. При этом лучшие результаты демонстрируют фирмы с руководящим контролем на уровне топ-менеджмента.

Компании-лидеры ИИ, такие как Cursor, Perplexity и Anthropic, не достигли успеха мгновенно. Их рост основан на централизованных данных, оптимизированных процессах и ясной стратегии. Без этих условий ИИ работает фрагментарно, как «рецепт из плохих ингредиентов», он усиливает хаос, а не эффективность.

Практическое применение ИИ сегодня — масштабирование проверенных процессов. В маркетинге он персонализирует контент, в операциях оптимизирует расписание и складские запасы, а в клиентском сервисе ускоряет обработку обращений. Примеры успешного внедрения: автосалоны автоматизируют тест-драйвы и финансирование, риелторы управляют показами и подбором объектов, юридические фирмы ускоряют обработку клиентов на нескольких языках.

Для успешного внедрения важно начинать с конкретной бизнес-задачи, а не с технологии. У малого и среднего бизнеса есть преимущество, отсутствие тяжёлых наследуемых систем и гибкость позволяют быстрее экспериментировать и внедрять ИИ.

Выигрывают те компании, которые интегрируют ИИ в реальные процессы, используют точные данные и создают ощутимое преимущество.

