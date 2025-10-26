В Сети разразился скандал из-за пальто белорусского бренда 2 26.10.2025, 20:28

1,840

Белоруска купила брендовое пальто – оно испортилось за 20 минут.

Пальто от белорусского локального бренда за Br900 испортилось буквально за одну прогулку. Его владелица, блогер tochka.by.

Девушка прикупила себе пальто на осень. Однако с ним возникли проблемы – оно пошло волнами.

Но Кристине так понравилась модель, что после примерок других вещей она решила дать пальто второй шанс. Да, купила еще одно такое же.

Однако оно испортилось буквально за 20 минут носки на улице при влажной погоде.

Блогер рассказала свою историю в соцсети. В комментариях люди предположили, что дело в плохом дублерине (материал, находящийся в подкладке пальто), то есть он бракованный.

Сначала Кристина написала в Instagram магазину, где купила пальто. Там заявили, что раньше на изделие никто не жаловался, и предположили, что девушка его постирала.

Блогер при этом утверждает, что ничего с пальто не делала: не стирала и не мочила его. Тогда в магазине посоветовали написать владелице бренда.

Было заявлено, что все случилось из-за дождя и что нужно гулять под зонтом. По мнению бренда, дублерин (материал, находящийся в подкладке пальто) отслаивается при сильном намокании.

В итоге деньги девушке вернули. На них она купила уже пальто от другого бренда. Судя по записи в Threads, блогер вполне им довольна.

История тем временем вызвала бурю комментариев: что же это за осеннее пальто, которое нельзя носить в дождь?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com