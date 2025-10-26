Путин будет выглядеть смешно Аббас Галлямов

26.10.2025, 20:44

Аббас Галлямов

Грозный рык прозвучит как тявканье пуделя из подворотни.

Ещё одна причина, почему Путин не хочет прекратить войну, связана с боязнью сепаратизма. Кремль не может не понимать, что нынешняя сверхцентрализация, полностью лишившая глубинку малейшей самостоятельности, будучи помноженной на общий рост протестных настроений, в какой-то момент обязательно даст центробежный импульс, подобный тому, что развалил в своё время Советский Союз.

Путин догадывается, что после всего происшедшего именно пример непокорённой Украины будет вдохновлять сепаратистов из национальных республик возглавляемой им страны. Это можно предчувствовать, глядя на то, как недвусмысленно представители национальных движений малых народов России поддерживают Украину и осуждают Москву. Очевидно, что они идентифицируют себя именно с Киевом.

Путин хочет иметь возможность грозно вопрошать их: «Вы что, хотите как в Киеве?!» — и он понимает, что в случае отсутствия победы над последним вопрос этот будет выглядеть попросту смешно. Грозный рык прозвучит как тявканье пуделя из подворотни.

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com