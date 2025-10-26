Однокомнатные квартиры в Минске практически догнали по цене двухкомнатные
- 26.10.2025, 21:35
Новая тенденция на рынке недвижимости.
Однокомнатные квартиры по цене максимально приблизились к двухкомнатным, а за разницу в цене по сравнению с началом года можно купить квартиру в регионе.
О тенденциях на рынке недвижимости в Минске пишет Realt.
Продажи в текущем году по сравнению с 2024‑м просели: за аналогичный период прошлого года было продано на 2 500 квартир (+16%) больше — 15 000 сделок против 12 500 в 2025 году.
Около 47% сделок за сентябрь — однокомнатные квартиры, 32% — двухкомнатные.
В топе продаж — современные дома. Более 40% всех проданных в сентябре квартир находятся в современных домах: 16% моложе 2011 года и 25% в возрасте до 5 лет.
Для сравнения:
на типовые панельки 1970—1999 годов приходится 32% продаж;
хрущевки и брежневки в продажах — 15%.
На фоне сниженных кредитных ставок ожидаемо увеличились продажи квартир во введенных в эксплуатацию новостройках от застройщика — со 147 в августе до 162 в сентябре (12% от всех проданных квартир).
Это самый высокий показатель продаж готовых новостроек от застройщика с начала 2025 года — минимальный был в январе на уровне 53 квартир.
Цены квадратного метра в готовых новостройках от застройщика составляют:
для 1‑комнатных — $1971;
2‑комнатных — $1997;
3‑комнатных — $2209 (высокая цена из-за малой выборки квартир).
С начала года квартиры по результатам реальных сделок подорожали в среднем на 16%, или +250 долларов за квадрат. Средняя стоимость проданных квартир выросла за месяц с 91 916 до 91 992 долларов.
Еще из интересного — разрыв в цене между одно– и двухкомнатными квартирами сократился до минимума. Разница, меньшая чем в 10 тысяч долларов, является результатом наибольшей востребованности однокомнатных квартир за последние полгода.
В то же время трехкомнатные квартиры по цене от двухкомнатных оторваны значительно больше.
Так выглядит рост цен за год на примере однокомнатных квартир:
в типовой панельке 90‑х годов однокомнатная квартира стала дороже на 8 700 долларов;
в каркаснике 2000‑х годов на 11 600 долларов;
а в составе свежих комплексов 2020‑х на 14 400 долларов.
Интересно, что цены сталинок (до 1960 года постройки) часто опережают типовые панельки и догоняют современные дома.