Однокомнатные квартиры в Минске практически догнали по цене двухкомнатные 26.10.2025, 21:35

Новая тенденция на рынке недвижимости.

Однокомнатные квартиры по цене максимально приблизились к двухкомнатным, а за разницу в цене по сравнению с началом года можно купить квартиру в регионе.

О тенденциях на рынке недвижимости в Минске пишет Realt.

Продажи в текущем году по сравнению с 2024‑м просели: за аналогичный период прошлого года было продано на 2 500 квартир (+16%) больше — 15 000 сделок против 12 500 в 2025 году.

Около 47% сделок за сентябрь — однокомнатные квартиры, 32% — двухкомнатные.

В топе продаж — современные дома. Более 40% всех проданных в сентябре квартир находятся в современных домах: 16% моложе 2011 года и 25% в возрасте до 5 лет.

Для сравнения:

на типовые панельки 1970—1999 годов приходится 32% продаж;

хрущевки и брежневки в продажах — 15%.

На фоне сниженных кредитных ставок ожидаемо увеличились продажи квартир во введенных в эксплуатацию новостройках от застройщика — со 147 в августе до 162 в сентябре (12% от всех проданных квартир).

Это самый высокий показатель продаж готовых новостроек от застройщика с начала 2025 года — минимальный был в январе на уровне 53 квартир.

Цены квадратного метра в готовых новостройках от застройщика составляют:

для 1‑комнатных — $1971;

2‑комнатных — $1997;

3‑комнатных — $2209 (высокая цена из-за малой выборки квартир).

С начала года квартиры по результатам реальных сделок подорожали в среднем на 16%, или +250 долларов за квадрат. Средняя стоимость проданных квартир выросла за месяц с 91 916 до 91 992 долларов.

Еще из интересного — разрыв в цене между одно– и двухкомнатными квартирами сократился до минимума. Разница, меньшая чем в 10 тысяч долларов, является результатом наибольшей востребованности однокомнатных квартир за последние полгода.

В то же время трехкомнатные квартиры по цене от двухкомнатных оторваны значительно больше.

Так выглядит рост цен за год на примере однокомнатных квартир:

в типовой панельке 90‑х годов однокомнатная квартира стала дороже на 8 700 долларов;

в каркаснике 2000‑х годов на 11 600 долларов;

а в составе свежих комплексов 2020‑х на 14 400 долларов.

Интересно, что цены сталинок (до 1960 года постройки) часто опережают типовые панельки и догоняют современные дома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com